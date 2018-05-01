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Главные новости Свердловской области
17:51  01 мая 2018 0

В спальном районе Екатеринбурга прошла акция с абсурдными лозунгами. Аборигены в восторге. ФОТО

Монстрация-2018 на Вторчермете. Екатеринбург, массовое мероприятие, плакат
Участники Монстрации прогулялись по ВторчерметуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 1 мая прошла Монстрация — шуточная художественная акция, за последние годы ставшая традиционной для крупных российских городов. В этот раз нонконформисты собрались в рабочем районе уральской столицы — на Вторчермете.

Изначально организаторы Монстрации рассчитывали, что городские власти позволят им пройтись по центру, однако чиновники отправили монстрантов по другому маршруту: от улицы Сухоложской до парка Камвольного комбината. В итоге акция получилась довольно малочисленной: по оценкам очевидцев, в шествии участвовало не более 50 человек (при 400 заявленных).

Жители Вторчермета с удивлением рассматривали плакаты, а некоторые даже присоединились к шествию. Самые яркие моменты Монстрации представлены в фотоподборке «URA.RU».

Монстрация-2018 на Вторчермете. Екатеринбург, маска, массовое мероприятие, алкоголь, маскарад, дети, распитие спиртных напитков, монстрация
Монстранты основательно подошли к изготовлению костюмов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Монстрация-2018 на Вторчермете. Екатеринбург, булатов алексей, чирков семен, плакат
Организатор акции Семен Чирков
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Монстрация-2018 на Вторчермете. Екатеринбург, плакат, монстрация
Абсурдные и ироничные лозунги монстрантов ввели прохожих в ступор
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Монстрация-2018 на Вторчермете. Екатеринбург, массовое мероприятие, шествие, монстрация
Акция получилась немногочисленной — порядка 50 человек
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Монстрация-2018 на Вторчермете. Екатеринбург, алкоголь, плакат, распитие спиртных напитков, монстрация
Алкоголь на акции также присутствовал
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Монстрация-2018 на Вторчермете. Екатеринбург, массовое мероприятие, пацаны, на корточках, плакат
Ироничные лозунги на актуальные темы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Монстрация-2018 на Вторчермете. Екатеринбург, массовое мероприятие, монстрация
На акции нашлось место романтике
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сергей Макеев
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