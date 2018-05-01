В Екатеринбурге 1 мая прошла Монстрация — шуточная художественная акция, за последние годы ставшая традиционной для крупных российских городов. В этот раз нонконформисты собрались в рабочем районе уральской столицы — на Вторчермете.
Изначально организаторы Монстрации рассчитывали, что городские власти позволят им пройтись по центру, однако чиновники отправили монстрантов по другому маршруту: от улицы Сухоложской до парка Камвольного комбината. В итоге акция получилась довольно малочисленной: по оценкам очевидцев, в шествии участвовало не более 50 человек (при 400 заявленных).
Жители Вторчермета с удивлением рассматривали плакаты, а некоторые даже присоединились к шествию. Самые яркие моменты Монстрации представлены в фотоподборке «URA.RU».