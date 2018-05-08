{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 мая 2018
09:35  08 мая 2018 0

Пермский суд займется делом Арменки из «Реальных пацанов»

Армен Бежанян. Актер из сериала «Реальные пацаны». Пермь, бежанян армен
Армен Бежанян надеется, что в краевом суде разбирательства пройдут справедливоФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Армен Бежанян (исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны») обратится в Пермский краевой суд, чтобы оспорить приговор — в пермском городе Оса актера признали виновным в покушении на совершение преступления и наказали штрафом в 100 тысяч рублей. О новых разбирательствах артист рассказал «URA.RU».

Статья по теме
Кто заказал бизнесмена Бежаняна — «Арменку» из «Реальных пацанов»

Осинский районный суд вынес свое решение 23 апреля. Несколько дней назад Армен Бежанян получил мотивировочную часть и теперь готовит кассационную жалобу в краевой суд. Виновным себя актер-бизнесмен не признает. «В пермском суде этот приговор рассыпется как песок. Он изначально был смешон. Все наши доводы проигнорированы», — говорит Бежанян.

Суть обвинения заключается в том, что Бежанян арендовал небольшие участки земли. Сроки договоров аренды продлили, потому что на земле были фундаменты будущих строений (летних домиков, бань). Однако строители внесли изменения в проект. Следствие и суд сочли, что Бежанян намеренно обманул администрацию Осинского района и причинил бюджету ущерб в 311 тысяч рублей.

Ранее Бежанян дал большое интервью «URA.RU». В нем он рассказал, почему уголовное дело изначально было сомнительным, кто «донес» на актера-бизнесмена, кому выгодно выставить звезду «Реальных пацанов» преступником и почему в глубинке практически нет шансов добиться справедливого судебного решения.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров