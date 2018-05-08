Пермский суд займется делом Арменки из «Реальных пацанов»

Армен Бежанян (исполнитель роли Арменки в сериале «Реальные пацаны») обратится в Пермский краевой суд, чтобы оспорить приговор — в пермском городе Оса актера признали виновным в покушении на совершение преступления и наказали штрафом в 100 тысяч рублей. О новых разбирательствах артист рассказал «URA.RU».
Осинский районный суд вынес свое решение 23 апреля. Несколько дней назад Армен Бежанян получил мотивировочную часть и теперь готовит кассационную жалобу в краевой суд. Виновным себя актер-бизнесмен не признает. «В пермском суде этот приговор рассыпется как песок. Он изначально был смешон. Все наши доводы проигнорированы», — говорит Бежанян.
Суть обвинения заключается в том, что Бежанян арендовал небольшие участки земли. Сроки договоров аренды продлили, потому что на земле были фундаменты будущих строений (летних домиков, бань). Однако строители внесли изменения в проект. Следствие и суд сочли, что Бежанян намеренно обманул администрацию Осинского района и причинил бюджету ущерб в 311 тысяч рублей.
Ранее Бежанян дал большое интервью «URA.RU». В нем он рассказал, почему уголовное дело изначально было сомнительным, кто «донес» на актера-бизнесмена, кому выгодно выставить звезду «Реальных пацанов» преступником и почему в глубинке практически нет шансов добиться справедливого судебного решения.