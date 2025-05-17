Красновишерск простился с погибшим на СВО бойцом Романом Тимофеевым

Военнослужащего проводили в последний путь 17 мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Красновишерске (Пермский край) простились с погибшим в ходе СВО солдатом Романом Тимофеевым. Об этом сообщила окружная мэрия.
«Сегодня красновишерцы простились с погибшим в ходе спецоперации Романом Тимофеевым. Выражаем глубокие соболезнования родным военнослужащего», — написано на странице администрации Красновишерского округа в соцсети «ВКонтакте».
Церемонию провели 17 мая. Обстоятельствах гибели бойца раскрыты не были.
О смерти воина на передовой сообщили власти
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