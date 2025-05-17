17 мая 2025

Красновишерск простился с погибшим на СВО бойцом Романом Тимофеевым

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Военнослужащего проводили в последний путь 17 мая
Военнослужащего проводили в последний путь 17 мая Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Красновишерске (Пермский край) простились с погибшим в ходе СВО солдатом Романом Тимофеевым. Об этом сообщила окружная мэрия.

«Сегодня красновишерцы простились с погибшим в ходе спецоперации Романом Тимофеевым. Выражаем глубокие соболезнования родным военнослужащего», — написано на странице администрации Красновишерского округа в соцсети «ВКонтакте».

Церемонию провели 17 мая. Обстоятельствах гибели бойца раскрыты не были.

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О смерти воина на передовой сообщили власти
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В Красновишерске (Пермский край) простились с погибшим в ходе СВО солдатом Романом Тимофеевым. Об этом сообщила окружная мэрия. «Сегодня красновишерцы простились с погибшим в ходе спецоперации Романом Тимофеевым. Выражаем глубокие соболезнования родным военнослужащего», — написано на странице администрации Красновишерского округа в соцсети «ВКонтакте». Церемонию провели 17 мая. Обстоятельствах гибели бойца раскрыты не были.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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