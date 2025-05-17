Не опять, а снова: стримера из Соликамска избили в Перми на камеру

Блогер из Соликамска (Пермский край) Леонид Митин, также известны как Lexus 500, признался, что видео, ранее появившееся в соцсетях — постановка. На кадрах стримера будто бы избивает рослый мужчина. При дательном рассмотрении заметно, удары — это всего лишь хлопки ладонями.
«Скажу так, это была постановка, это все наиграно. Так что не обессудьте ребята, двигаемся дальше», — заявил Lexus 500 через свои аккаунты. Инцидент с избиением якобы произошел в центре Перми. По сценарию, причиной конфликта стала девушка.
Митин уже становился фигурантом идентичного инцидента в марте прошлого года. Об этом URA.RU писало ранее. Тогда за блогера заступился репер Миша Маваши. А произошедшим заинтересовался лично глава СКР Александр Бастрыкин.
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