17 мая 2025

Не опять, а снова: стримера из Соликамска избили в Перми на камеру

Пермский блогер записал видео постановочной драки со своим участием ради хайпа
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент якобы произошел в одном из пермских заведений общепита
Инцидент якобы произошел в одном из пермских заведений общепита Фото:

Блогер из Соликамска (Пермский край) Леонид Митин, также известны как Lexus 500, признался, что видео, ранее появившееся в соцсетях — постановка. На кадрах стримера будто бы избивает рослый мужчина. При дательном рассмотрении заметно, удары — это всего лишь хлопки ладонями.

«Скажу так, это была постановка, это все наиграно. Так что не обессудьте ребята, двигаемся дальше», — заявил Lexus 500 через свои аккаунты. Инцидент с избиением якобы произошел в центре Перми. По сценарию, причиной конфликта стала девушка.

Митин уже становился фигурантом идентичного инцидента в марте прошлого года. Об этом URA.RU писало ранее. Тогда за блогера заступился репер Миша Маваши. А произошедшим заинтересовался лично глава СКР Александр Бастрыкин.

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Блогер из Соликамска (Пермский край) Леонид Митин, также известны как Lexus 500, признался, что видео, ранее появившееся в соцсетях — постановка. На кадрах стримера будто бы избивает рослый мужчина. При дательном рассмотрении заметно, удары — это всего лишь хлопки ладонями. «Скажу так, это была постановка, это все наиграно. Так что не обессудьте ребята, двигаемся дальше», — заявил Lexus 500 через свои аккаунты. Инцидент с избиением якобы произошел в центре Перми. По сценарию, причиной конфликта стала девушка. Митин уже становился фигурантом идентичного инцидента в марте прошлого года. Об этом URA.RU писало ранее. Тогда за блогера заступился репер Миша Маваши. А произошедшим заинтересовался лично глава СКР Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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