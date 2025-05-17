Нейросеть умеет распознавать вандалов: ИИ будет сторожить памятники героям войны

В Пермском крае около восьми мемориальных комплексов, посвященных героям Великой Отечественной войны, появились «Виртуальные патрульные». Об этом сообщили журналисты.
«Комплексы „Виртуальный патрульный“ в количестве восьми штук установлены на площади Победы в Чернушке, возле Мемориала Славы в Лысьве, у Памятника погибшим рабочим в Закамске и у других мемориальных комплексов», — передает газета «Текст». По данным разработчика, нейросеть умеет распознавать действия вандалов и может включать голосовое предупреждение.
Проект «Виртуальный патрульный», созданный по заказу краевого мининформразвития и связи, стал победителем национальной премии «Умный город». Первого цифрового патрульного установили зимой в Перми на площади Ветеранов, где расположен Вечный огонь. Комплексы способны круглосуточно фиксировать подозрительные действия, а при необходимости — оперативно информировать службы безопасности.
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