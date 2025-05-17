17 мая 2025

У матери переехавшего в Германию пермского экс-депутата забирают квартиру

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Сергея Захарова признали банкротом в феврале 2024 года
Сергея Захарова признали банкротом в феврале 2024 года Фото:

Мать бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Захарова — Роза может лишиться квартиры из-за банкротства сына. В материалах Арбитражного суда Прикамья указано, что заявление о признании недействительной сделки дарения жилплощадей поступило от финансового управляющего.

«Договор дарения квартиры от 9 мая 2016 года в пользу Розы Захаровой нужно признать недействительным. Речь — про объект площадью 52,9 квадратных метра в доме по улице Мира. Квартиру следует включить в конкурсную массу должника», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Суд рассмотрит заявление 10 июля.

Захаров был признан банкротом в начале прошлого года. Следом ввели процедуру реализации его имущества. С 2022-го должник живет в Германии. Он добровольно сложил с себя депутатские полномочия весной 2023 года.

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Мать бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Захарова — Роза может лишиться квартиры из-за банкротства сына. В материалах Арбитражного суда Прикамья указано, что заявление о признании недействительной сделки дарения жилплощадей поступило от финансового управляющего. «Договор дарения квартиры от 9 мая 2016 года в пользу Розы Захаровой нужно признать недействительным. Речь — про объект площадью 52,9 квадратных метра в доме по улице Мира. Квартиру следует включить в конкурсную массу должника», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Суд рассмотрит заявление 10 июля. Захаров был признан банкротом в начале прошлого года. Следом ввели процедуру реализации его имущества. С 2022-го должник живет в Германии. Он добровольно сложил с себя депутатские полномочия весной 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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