17 мая 2025

Уволился замглавы одного из ключевых отделов пермского управления СКР

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдел бывшего силовика специализировался на расследовании коррупционных преступлений
Отдел бывшего силовика специализировался на расследовании коррупционных преступлений Фото:

На прошедшей неделе из структуры СУ СКР по Пермскому краю ушел Алексей Андрианов. Он долгое время работал заместителем руководителя Второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел, объяснил источник в силовых структурах.

«Алексей Андрианов покинул пост, который занимал много лет. Он уволился в связи с выходом на пенсию», — цитирует собственный источник «Комммерсант-Прикамье».

Отдел, где трудился Андрианов, специализировался на раскрытии коррупционных и экономических преступлений. Ранее он был здесь следователем. Считается, что это один из самых опытных сотрудников регионального управления. Он приступил к службе в самом начале 2000-х годов. Тогда Андрианов работал в следственных органах прокуратуры.

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На прошедшей неделе из структуры СУ СКР по Пермскому краю ушел Алексей Андрианов. Он долгое время работал заместителем руководителя Второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел, объяснил источник в силовых структурах. «Алексей Андрианов покинул пост, который занимал много лет. Он уволился в связи с выходом на пенсию», — цитирует собственный источник «Комммерсант-Прикамье». Отдел, где трудился Андрианов, специализировался на раскрытии коррупционных и экономических преступлений. Ранее он был здесь следователем. Считается, что это один из самых опытных сотрудников регионального управления. Он приступил к службе в самом начале 2000-х годов. Тогда Андрианов работал в следственных органах прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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