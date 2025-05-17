Уволился замглавы одного из ключевых отделов пермского управления СКР

На прошедшей неделе из структуры СУ СКР по Пермскому краю ушел Алексей Андрианов. Он долгое время работал заместителем руководителя Второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел, объяснил источник в силовых структурах.
«Алексей Андрианов покинул пост, который занимал много лет. Он уволился в связи с выходом на пенсию», — цитирует собственный источник «Комммерсант-Прикамье».
Отдел, где трудился Андрианов, специализировался на раскрытии коррупционных и экономических преступлений. Ранее он был здесь следователем. Считается, что это один из самых опытных сотрудников регионального управления. Он приступил к службе в самом начале 2000-х годов. Тогда Андрианов работал в следственных органах прокуратуры.
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