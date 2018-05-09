07:30 09 мая 2018 0

Тюменцы торжественно отметят День Победы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменцы отметят День Победы праздничным парадом, концертами и вечерним салютом — впервые горожанам покажут выступления военных курсантов и спецтехнику. На крупных городских площадках будут выступать творческие коллективы, развернутся полевые кухни, откроются мастер-классы. Центр города перекроют для автотранспорта.

В этом году впервые перед парадом в 9:30 состоится показательное выступление курсантов ТВВИКУ — они выполнят приемы с оружием под звуки военного духового оркестра. В 10:00 на улице Республики стартует парад: торжественными колоннами перед трибунами пройдут воспитанники ТВВИКУ, кадеты Тюменского президентского училища, сотрудники полиции, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета, ветераны локальных войн.

В колонне «Бессмертного полка» с портретом деда-ветерана Данила Афтамоновича Якушева пойдет губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Источник в правительстве региона рассказал корреспонденту «URA.RU», что глава региона спустится с трибуны, когда начнется шествие; вместе с ним к колонне «Бессмертного полка» примкнут ключевые чиновники областного правительства. Парад вместе с шествием жителей региона в общей сложности продолжится до 13 часов. Те, кто не рискнет в дождливую погоду выйти в центр Тюмени, смогут наблюдать за торжественным прохождением участников парада онлайн в Интернете — трансляция будет организована, в частности, на сайте moi-portal.ru.

Посмотреть парад можно будет в сети Интернет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Участие в параде традиционно примут ветераны Великой Отечественной войны — в Тюменской области сейчас проживает 11 730 ветеранов и вдов погибших участников войны, около 80 из них поедут в торжественной колонне. Как рассказали в департаменте соцразвития региона, каждый ветеран Великой Отечественной войны к празднику получил от губернатора Тюменской области поздравительную открытку и подарочный набор продуктов тюменских производителей. Тех, кто по состоянию здоровья не сможет принять участие в праздничных мероприятиях и торжественных приемах, поздравили на дому. Кроме того, все тюменцы-ветераны к Дню Победы традиционно получают единовременную выплату от двух до пяти тысяч рублей, многим оказана помощь в приобретении лекарств и ремонте жилья.

9 мая в полдень на двух крупных площадках в центре Тюмени стартуют праздничные программы: «Победная весна» около тюменского Технопарка и «Вальс Победы» на Цветном бульваре. Возле Технопарка тюменцам покажут военную технику ТВВИКУ и накормят кашей из полевой кухни, а на бульваре горожан научат танцевать медленный вальс, фокстрот и танго, помогут записать видеопоздравления, предложат поучаствовать в программе «Города-герои» и сфотографироваться в фотозоне.

Кроме того, праздничные площадки будут работать в сквере Депутатов, на Казачьих Лугах, в Комсомольском сквере, на площади Центра культуры и искусства «Современник». Тюменские велосипедисты отметят праздник на открытой городской велогонке, которая стартует в 13 часов с территории возле ТИУ. Местные «моржи» в 13:30 устроят заплыв по Туре, а любители бега в это же время начнут легкоатлетическую эстафету. Завершится День Победы в Тюмени праздничным салютом — он прогремит в 23 часа на территории фанерного комбината на улице Береговой, 109, между мостом Влюбленных и мостом Челюскинцев. Тюменцы будут любоваться им со знаменитой городской набережной.

1/3 Фото: с сайта Тюменьгортранса

Тюменским автомобилистам стоит заранее изучить план перекрытия улиц в центре города и найти пути объезда. На время парада закроют движение по улице Республики от Мельникайте до Свободы в границах улиц Малыгина, Герцена, Челюскинцев, Советской, Профсоюзной, Максима Горького, Фабричной, Холодильной, Котовского. Проехать можно будет по улицам Мельникайте, 50 лет Октября, Таймырской, Малыгина, Герцена, Первомайской, Чернышевского, Товарному шоссе. Из-за легкоатлической эстафеты и велогонки будет ограничено движение по улице Республики от улицы Профсоюзной до улицы Свободы и по улице Ленина от Луначарского до Профсоюзной. С семи утра до двух часов ночи 10 мая нельзя будет проехать на участок улицы Республики от Перекопской до Свободы и участок улицы Ленина от Луначарского до Перекопской.