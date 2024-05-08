Губернаторы Тюменской области Александр Моор, ХМАО Наталья Комарова и ЯНАО Дмитрий Артюхов сделали совместное селфи на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Каждый из них поздравил российского лидера.
«В копилке совместных селфи губернаторов еще один снимок. Дмитрий Артюхов, Александр Моор и Наталья Комарова поздравили Владимира Путина с инаугурацией в Большом Кремлевском дворце», — написал telegram-канал «Пул 89» в сообщении под фото.
Все главы «тюменской матрешки» так же сделали заявления после инаугурации. Артюхов сообщил, что жители Ямала уверенно идут тем курсом, которые наметил Путин в своей инаугурационной речи, Комарова пообещала решить задачи, которые поставил президент, а Моор заявил, что Тюменская область уверенно смотрит в будущее, потому что поддерживает инициативы главы государства. Также выяснилось, что губернатор ХМАО оказалась самым медийным главой уральского региона, а Моор и вовсе не попал в объективы камер.
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