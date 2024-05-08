Политика Главы «тюменской матрешки» сделали селфи на инаугурации президента РФ. Фото 08 мая 2024 в 04:37 Размер текста - 17 + Главы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области сделали совместное селфи на инаугурации президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернаторы Тюменской области Александр Моор, ХМАО Наталья Комарова и ЯНАО Дмитрий Артюхов сделали совместное селфи на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Каждый из них поздравил российского лидера. «В копилке совместных селфи губернаторов еще один снимок. Дмитрий Артюхов, Александр Моор и Наталья Комарова поздравили Владимира Путина с инаугурацией в Большом Кремлевском дворце», — написал telegram-канал «Пул 89» в сообщении под фото. Все главы «тюменской матрешки» так же сделали заявления после инаугурации. Артюхов сообщил, что жители Ямала уверенно идут тем курсом, которые наметил Путин в своей инаугурационной речи, Комарова пообещала решить задачи, которые поставил президент, а Моор заявил, что Тюменская область уверенно смотрит в будущее, потому что поддерживает инициативы главы государства. Также выяснилось, что губернатор ХМАО оказалась самым медийным главой уральского региона, а Моор и вовсе не попал в объективы камер. Артюхов сделал селфи глав «тюменской матрешки» telegram-канал «Пул 89» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернаторы Тюменской области Александр Моор, ХМАО Наталья Комарова и ЯНАО Дмитрий Артюхов сделали совместное селфи на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Каждый из них поздравил российского лидера. «В копилке совместных селфи губернаторов еще один снимок. Дмитрий Артюхов, Александр Моор и Наталья Комарова поздравили Владимира Путина с инаугурацией в Большом Кремлевском дворце», — написал telegram-канал «Пул 89» в сообщении под фото. Все главы «тюменской матрешки» так же сделали заявления после инаугурации. Артюхов сообщил, что жители Ямала уверенно идут тем курсом, которые наметил Путин в своей инаугурационной речи, Комарова пообещала решить задачи, которые поставил президент, а Моор заявил, что Тюменская область уверенно смотрит в будущее, потому что поддерживает инициативы главы государства. Также выяснилось, что губернатор ХМАО оказалась самым медийным главой уральского региона, а Моор и вовсе не попал в объективы камер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям