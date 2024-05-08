Мэрия в ЯНАО расторгла контракт на ремонт школы с тюменским подрядчиком

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Стройплощадка. Екатеринбург, коридор, отделка, ремонт, строитель, стройка
Мэрия Пуровского района расторгла контракт на ремонт школы-интерната Фото:

Администрация Пуровского района ЯНАО в одностороннем порядке расторгла контракт с «ТюменьСтройИнвест» по ремонту школы-интерната в Тарко-Сале, сведения об этом содержатся в карточке закупки. Представители подрядчика с данным решением не согласны и подали иск в Арбитражный суд.

«Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: „Школа-интернат в городе Тарко-Сале“, который ООО „ТюменьСтройИнвест“ заключили с МКУ „Комитет по строительству и архитектуре“ до 2025 года, расторгнут в одностороннем порядке. Цена контракта — 149 миллионов 250 тысяч рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки».

В связи с этим, представители подрядчика обратились в Арбитражный суд ЯНАО, с иском об отмене решения заказчика. При этом иск об обеспечении контракта суд уже отклонил.

В районной администрации корреспонденту агентства сообщили, что контракт расторгнут по причине систематического нарушения подрядчиком контрактных обязательств, в части соблюдения требований к производству работ, не исполнение предписаний заказчика. При этом, сам подрядчик с такой трактовкой не согласен.

Представители «ТюменьСтройИнвест» пояснили корреспонденту, что с их стороны все предписания заказчика устранялись, а сами замечания, по их мнению, связаны с недостаточной разработкой заказчиком проектной документации и установки нереалистичных сроков для устранения замечаний. С заказчиком велась деловая переписка для устранения спорных моментов, но на часть обращений ответы так и не были получены. Подрядчик намерен обратится в центр «Мой бизнес» и прокуратуру Пуровского района.

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Администрация Пуровского района ЯНАО в одностороннем порядке расторгла контракт с «ТюменьСтройИнвест» по ремонту школы-интерната в Тарко-Сале, сведения об этом содержатся в карточке закупки. Представители подрядчика с данным решением не согласны и подали иск в Арбитражный суд. «Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: „Школа-интернат в городе Тарко-Сале“, который ООО „ТюменьСтройИнвест“ заключили с МКУ „Комитет по строительству и архитектуре“ до 2025 года, расторгнут в одностороннем порядке. Цена контракта — 149 миллионов 250 тысяч рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки». В связи с этим, представители подрядчика обратились в Арбитражный суд ЯНАО, с иском об отмене решения заказчика. При этом иск об обеспечении контракта суд уже отклонил. В районной администрации корреспонденту агентства сообщили, что контракт расторгнут по причине систематического нарушения подрядчиком контрактных обязательств, в части соблюдения требований к производству работ, не исполнение предписаний заказчика. При этом, сам подрядчик с такой трактовкой не согласен. Представители «ТюменьСтройИнвест» пояснили корреспонденту, что с их стороны все предписания заказчика устранялись, а сами замечания, по их мнению, связаны с недостаточной разработкой заказчиком проектной документации и установки нереалистичных сроков для устранения замечаний. С заказчиком велась деловая переписка для устранения спорных моментов, но на часть обращений ответы так и не были получены. Подрядчик намерен обратится в центр «Мой бизнес» и прокуратуру Пуровского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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