Мэрия в ЯНАО расторгла контракт на ремонт школы с тюменским подрядчиком

08 мая 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Мэрия Пуровского района расторгла контракт на ремонт школы-интерната Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Администрация Пуровского района ЯНАО в одностороннем порядке расторгла контракт с «ТюменьСтройИнвест» по ремонту школы-интерната в Тарко-Сале, сведения об этом содержатся в карточке закупки. Представители подрядчика с данным решением не согласны и подали иск в Арбитражный суд. «Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: „Школа-интернат в городе Тарко-Сале“, который ООО „ТюменьСтройИнвест“ заключили с МКУ „Комитет по строительству и архитектуре“ до 2025 года, расторгнут в одностороннем порядке. Цена контракта — 149 миллионов 250 тысяч рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки». В связи с этим, представители подрядчика обратились в Арбитражный суд ЯНАО, с иском об отмене решения заказчика. При этом иск об обеспечении контракта суд уже отклонил. В районной администрации корреспонденту агентства сообщили, что контракт расторгнут по причине систематического нарушения подрядчиком контрактных обязательств, в части соблюдения требований к производству работ, не исполнение предписаний заказчика. При этом, сам подрядчик с такой трактовкой не согласен. Представители «ТюменьСтройИнвест» пояснили корреспонденту, что с их стороны все предписания заказчика устранялись, а сами замечания, по их мнению, связаны с недостаточной разработкой заказчиком проектной документации и установки нереалистичных сроков для устранения замечаний. С заказчиком велась деловая переписка для устранения спорных моментов, но на часть обращений ответы так и не были получены. Подрядчик намерен обратится в центр «Мой бизнес» и прокуратуру Пуровского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Пуровского района ЯНАО в одностороннем порядке расторгла контракт с «ТюменьСтройИнвест» по ремонту школы-интерната в Тарко-Сале, сведения об этом содержатся в карточке закупки. Представители подрядчика с данным решением не согласны и подали иск в Арбитражный суд. «Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: „Школа-интернат в городе Тарко-Сале“, который ООО „ТюменьСтройИнвест“ заключили с МКУ „Комитет по строительству и архитектуре“ до 2025 года, расторгнут в одностороннем порядке. Цена контракта — 149 миллионов 250 тысяч рублей», — сообщается в карточке, размещенной на портале «Госзакупки». В связи с этим, представители подрядчика обратились в Арбитражный суд ЯНАО, с иском об отмене решения заказчика. При этом иск об обеспечении контракта суд уже отклонил. В районной администрации корреспонденту агентства сообщили, что контракт расторгнут по причине систематического нарушения подрядчиком контрактных обязательств, в части соблюдения требований к производству работ, не исполнение предписаний заказчика. При этом, сам подрядчик с такой трактовкой не согласен. Представители «ТюменьСтройИнвест» пояснили корреспонденту, что с их стороны все предписания заказчика устранялись, а сами замечания, по их мнению, связаны с недостаточной разработкой заказчиком проектной документации и установки нереалистичных сроков для устранения замечаний. С заказчиком велась деловая переписка для устранения спорных моментов, но на часть обращений ответы так и не были получены. Подрядчик намерен обратится в центр «Мой бизнес» и прокуратуру Пуровского района.