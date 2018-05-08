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08 мая 2018
19:06  08 мая 2018 0

Перекошенное лицо Любови Успенской ужаснуло поклонников. «Как страшно, мумия!» ФОТО

Любовь Успенская опубликовала свое не самое удачное фотоФото: Любовь Успенская, Instagram

Певица Любовь Успенская шокировала своих фанатов новым снимком в соцсети. Поклонники отметили крайне неестественную форму лица Успенской и стали гадать о причинах таких изменений.

На опубликованной в Instagram фотографии Успенская отдыхает в кресле, устало глядя в потолок. «Вчера состоялся ещё один концерт в Кемере, спасибо всем зрителям за горячий прием», — сообщила певица. «Я в восторге, просто чуть устала, прихожу в себя», — добавила она в подписи к фото.

Фанаты Любови Успенской обеспокоились ее внешним видом. «А что с вашим лицом? Оно какое-то плоское, хоть и ухоженное», «Страх божий!», «Что с лицом у тети Любы?», «Как страшно, мумия, эта челюсть ее выдвинутая», — удивленно отреагировали подписчики на новый снимок. «Перекошенное» лицо певицы некоторые объяснили неудачным фотошопом, некоторые неправильным ракурсом.

Софья Стеклова
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