Москвич разгромил букмекерскую контору, в которую вложил три миллиона. ВИДЕО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 22:54
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Чемпионат России 2017/18, 26 тур: ФК
Мужчина оставил на спортивных ставках три миллиона рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Клиент букмекерской конторы Bingo Boom в Москве разгромил офис компании из-за отсутствия выигрыша и отказа сотрудников выплатить ему бонусы за ставки. Запись камер видеонаблюдения опубликовал telegram-канал Mash.

«Где мои бонусы? Где мои деньги?» — возмущается клиент Bingo Boom, ломая мебель и переворачивая столы сотрудников. На ставки мужчина потратил около трех миллионов рублей и в итоге остался и без выигрыша, и без бонусов за большие вложения.

Ранее другая букмекерская контора Москвы отказалась выплачивать выигрыш в полмиллиона рублей, напоминает агентство Nation News. Чтобы получить свои деньги и моральную компенсацию, игрок подал на компанию в суд. В перспективе он рассчитывает и вовсе закрыть все сети букмекеров, поскольку они «обманывают доверчивых граждан».

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