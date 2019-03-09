Клиент букмекерской конторы Bingo Boom в Москве разгромил офис компании из-за отсутствия выигрыша и отказа сотрудников выплатить ему бонусы за ставки. Запись камер видеонаблюдения опубликовал telegram-канал Mash.
«Где мои бонусы? Где мои деньги?» — возмущается клиент Bingo Boom, ломая мебель и переворачивая столы сотрудников. На ставки мужчина потратил около трех миллионов рублей и в итоге остался и без выигрыша, и без бонусов за большие вложения.
Ранее другая букмекерская контора Москвы отказалась выплачивать выигрыш в полмиллиона рублей, напоминает агентство Nation News. Чтобы получить свои деньги и моральную компенсацию, игрок подал на компанию в суд. В перспективе он рассчитывает и вовсе закрыть все сети букмекеров, поскольку они «обманывают доверчивых граждан».