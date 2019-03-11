10 марта 2019
09 марта 2019
08 марта 2019
07 марта 2019
06 марта 2019

Стаи бездомных собак терроризуют югорский город. «Думаю пистолет прикупить». ВИДЕО

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 13:36
Размер текста
-
17
+
Служебная собака. Курган, служебная собака, кинолог, тренировочные учения
Жители сообщают о сотнях бездомных собак по всему городуФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нягани жалуются в городскую администрацию на десятки стай бездомных собак по всему городу, которые угрожают населению. Об этом 11 марта «URA.RU» сообщил источник в мэрии, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, проблема бездомных собак в Нягани бьет региональные рекорды. «Если посмотреть социальные сети, то одним из самых острых вопросов является именно проблема бездомных собак, которые появляются в каждом районе города, начиная с центра и заканчивая поселком на городской черте», — резюмирует инсайдер. Также он добавил, что по данному поводу глава администрации Иван Ямашев уже проводит несколько совещаний со своими замами.

В городских группах социальной сети «ВКонтакте» действительно появляется множество сообщений о бродячих собаках. Например, в группе «Подслушано Нягань» опубликована видеозапись с центра города, где несколько десятков бродячих собак перекрыли улицу и мешают проезду жителей. «Везде в городе так. Страшно детей в садик водить. Думаю пистолет прикупить», — комментирует видео горожанин Олег Сивых.

Мэр Нягани Иван Ямашев сообщил «URA.RU», что в курсе сложившейся проблемы. «Ситуация находится на контроле администрации. У нас работает площадка по передержке, где сейчас находится 28 собак. За выходные туда было доставлено 8 собак. Обеспечено питание для животных. Все заявки, которые поступают от граждан, отрабатываются ежедневно», — сообщил градоначальник.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...