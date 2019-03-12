В Челябинск 12 марта прибудет передвижная выставка трофейной техники «Сирийский перелом». В эшелоне будет представлено вооружение, изъятое у незаконных вооруженных формирований во время боевых действий в арабской республике, сообщили «URA.RU» в правительстве области.
Акция приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспресс «Сирийский перелом» отправился из Москвы в День защитника Отечества 23 февраля. Передвижная экспозиция побывает в 60 городах. В ней представлены 500 экспонатов, в том числе танк Т-55, бронированная боевая машина-амфибия ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee. Это своеобразный аналог тачанок — джипы, на которые установлены зенитные пулеметы и комплексы для запуска неуправляемых ракет.
В эшелоне прибудут десять открытых платформ с техникой, а также три вагона с холодным и огнестрельным оружием. На станции «Челябинск — Главный» эшелон ждут в 11:30. На вокзале перед прибытием поезда пройдет концерт, затем митинг, будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.