«Мама, это сладкий чай и блины»: депутаты Челябинска записали видеообращение

Депутаты городской думы Челябинска в честь Дня матери записали праздничное поздравление. Они назвали своих мам опорой и поддержкой, а детский врач и депутат Антон Рыжий заявил, что мама у него ассоциируется с блинами и чаем.
«Мама, это всегда сладкий чай с медом. И блины», — говорит в поздравлении Рыжий.
Спикер думы Сергей Буяков отметил, что от всего сердца поздравляет мам и бабушек с прекрасным и теплым праздником. К поздравлению присоединились вице-спикеры Кирилл Матвеев и Иван Горнов, Артем Барбашин, Сергей Бормотов, Олег Толмачев и Сергей Григорьев. Депутаты пожелали мамам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
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