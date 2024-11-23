23 ноября 2024

«Мама, это сладкий чай и блины»: депутаты Челябинска записали видеообращение

Спикер гордумы Челябинска думы Сергей Буяков поздравил маму
© Служба новостей «URA.RU»
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Висимский государственный заповедник и окрестности, природа Урала. Свердловская область, блин, угощение
Депутаты пожелали мамам крепкого здоровья Фото:

Депутаты городской думы Челябинска в честь Дня матери записали праздничное поздравление. Они назвали своих мам опорой и поддержкой, а детский врач и депутат Антон Рыжий заявил, что мама у него ассоциируется с блинами и чаем.

«Мама, это всегда сладкий чай с медом. И блины», — говорит в поздравлении Рыжий.

Спикер думы Сергей Буяков отметил, что от всего сердца поздравляет мам и бабушек с прекрасным и теплым праздником. К поздравлению присоединились вице-спикеры Кирилл Матвеев и Иван Горнов, Артем Барбашин, Сергей Бормотов, Олег Толмачев и Сергей Григорьев. Депутаты пожелали мамам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

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Депутаты городской думы Челябинска в честь Дня матери записали праздничное поздравление. Они назвали своих мам опорой и поддержкой, а детский врач и депутат Антон Рыжий заявил, что мама у него ассоциируется с блинами и чаем. «Мама, это всегда сладкий чай с медом. И блины», — говорит в поздравлении Рыжий. Спикер думы Сергей Буяков отметил, что от всего сердца поздравляет мам и бабушек с прекрасным и теплым праздником. К поздравлению присоединились вице-спикеры Кирилл Матвеев и Иван Горнов, Артем Барбашин, Сергей Бормотов, Олег Толмачев и Сергей Григорьев. Депутаты пожелали мамам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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