Баринов отправил своих представителей в Коркино, где были цыганские погромы

21 ноября 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Игоря Баринов призвал региональные власти серьезно воспринимать жалобы жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Представители Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) провели совещание в Коркино Челябинской области. В Челябинск они приехали, чтобы обсудить пилотный проект по созданию в регионе центра адаптации мигрантов. В Коркино они приехали по поручению руководителя агентства Игоря Баринова. Этот муниципалитет стал известен всей России после цыганских погромов. О том, как прошло совещание URA.RU рассказал замруководителя ФАДН Станислав Бедкин. «Увидели, что органы власти работают с этой проблемой, если говорим о том конфликте, который случился. Власти пытаются решать, как вопросы обеспечения дальнейшей адаптации тех граждан, которые пострадали, так и вопросы профилактики социально опасных проявлений. Мы провели совещание и дали свои предложения. Обсудили возможные варианты решения вопросов, которые стоят перед муниципальными и региональными органами власти, перед правоохранительными органами. Все активно подключились, все готовы учитывать проблемы и решать их конструктивно», — сообщил URA.RU Бедкин. По его словам, одним из вариантов решения должен стать постоянный мониторинга ситуации, если речь идет о цыганской общине. Такой мониторинг надо вести с самого начала. Начиная с детских садов, а потом и школ, где учатся юные представители общины. «Они не должны выпадать из общей системы воспитания и образования. При этом мы должны реагировать на жалобы граждан, которые поступают. Жалобы должны своевременно и эффективно разрешаться», — подчеркнул Бедкин. Он также отметил, что к решению проблем подключилась Русская медная компания, которая оказывает помощь пострадавшей семье. По словам замруководителя ФАДН, случившееся в Коркино, не первый подобный случай в РФ. Многое зависит от того, как эффективно реагируют правоохранительные органы, насколько обеспечивается реализация принципа и неотвратимости наказания. С другой стороны, в агентстве против того, чтобы нагнетать обстановку в социальных сетях и пытаться придать этому конфликту какое-то разрастание. «Когда говорят, что цыган надо отселить, депортировать, надо помнить — это наши российские граждане. И это принципиальная позиция. Мы должны просто обеспечивать их текущую интеграцию в наше общество. То, что случилось в Коркино, не должно повториться ни в Челябинской области, нигде в России. Другого не дано. Обеспечение межнационального согласия это согласно федеральному законодательству, зона ответственности региональных пользователей. В свою очередь, у нас достаточно много надзорных и правоохранительных органов, которые должны, конечно, мониторить обстановку», — заявил Бедкин. Вместе с Бедкиным в совещании приняли участие помощник Баринова Андрей Киселев и начальник отдела госполитики в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан ФАДН России Марина Соснина. Правительство Челябинской области представляли заместителя руководителя аппарата Александр Зацепин и начальник управления общественных связей Дмитрий Семенов. Поводом для совещания стали события в Коркино в последнюю неделю октября. В ночь на 24 октября в Коркино была убита таксистка Елена Сарафанова. Без матери осталось двое детей. Силовики оперативно задержали представителя цыганской диаспоры, подозреваемого в убийстве, но уже к вечеру следующего дня коркинцы пришли в цыганский поселок. Было сожжено несколько домов. Местные жители заявили, что он не раз жаловались в полицию на цыган, но на их жалобы не обращали внимания. С того времени Коркино находится под пристальным вниманием губернатора Алексея Текслера и правоохранительных органов. Ушла в отставку глава Коркинского округа Наталья Лощинина. Врио главы муниципалитета стал экс-глава Ленинского района Александр Орел. Руководители силовых структур региона провели серию встреч с местным населением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) провели совещание в Коркино Челябинской области. В Челябинск они приехали, чтобы обсудить пилотный проект по созданию в регионе центра адаптации мигрантов. В Коркино они приехали по поручению руководителя агентства Игоря Баринова. Этот муниципалитет стал известен всей России после цыганских погромов. О том, как прошло совещание URA.RU рассказал замруководителя ФАДН Станислав Бедкин. «Увидели, что органы власти работают с этой проблемой, если говорим о том конфликте, который случился. Власти пытаются решать, как вопросы обеспечения дальнейшей адаптации тех граждан, которые пострадали, так и вопросы профилактики социально опасных проявлений. Мы провели совещание и дали свои предложения. Обсудили возможные варианты решения вопросов, которые стоят перед муниципальными и региональными органами власти, перед правоохранительными органами. Все активно подключились, все готовы учитывать проблемы и решать их конструктивно», — сообщил URA.RU Бедкин. По его словам, одним из вариантов решения должен стать постоянный мониторинга ситуации, если речь идет о цыганской общине. Такой мониторинг надо вести с самого начала. Начиная с детских садов, а потом и школ, где учатся юные представители общины. «Они не должны выпадать из общей системы воспитания и образования. При этом мы должны реагировать на жалобы граждан, которые поступают. Жалобы должны своевременно и эффективно разрешаться», — подчеркнул Бедкин. Он также отметил, что к решению проблем подключилась Русская медная компания, которая оказывает помощь пострадавшей семье. По словам замруководителя ФАДН, случившееся в Коркино, не первый подобный случай в РФ. Многое зависит от того, как эффективно реагируют правоохранительные органы, насколько обеспечивается реализация принципа и неотвратимости наказания. С другой стороны, в агентстве против того, чтобы нагнетать обстановку в социальных сетях и пытаться придать этому конфликту какое-то разрастание. «Когда говорят, что цыган надо отселить, депортировать, надо помнить — это наши российские граждане. И это принципиальная позиция. Мы должны просто обеспечивать их текущую интеграцию в наше общество. То, что случилось в Коркино, не должно повториться ни в Челябинской области, нигде в России. Другого не дано. Обеспечение межнационального согласия это согласно федеральному законодательству, зона ответственности региональных пользователей. В свою очередь, у нас достаточно много надзорных и правоохранительных органов, которые должны, конечно, мониторить обстановку», — заявил Бедкин. Вместе с Бедкиным в совещании приняли участие помощник Баринова Андрей Киселев и начальник отдела госполитики в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан ФАДН России Марина Соснина. Правительство Челябинской области представляли заместителя руководителя аппарата Александр Зацепин и начальник управления общественных связей Дмитрий Семенов. Поводом для совещания стали события в Коркино в последнюю неделю октября. В ночь на 24 октября в Коркино была убита таксистка Елена Сарафанова. Без матери осталось двое детей. Силовики оперативно задержали представителя цыганской диаспоры, подозреваемого в убийстве, но уже к вечеру следующего дня коркинцы пришли в цыганский поселок. Было сожжено несколько домов. Местные жители заявили, что он не раз жаловались в полицию на цыган, но на их жалобы не обращали внимания. С того времени Коркино находится под пристальным вниманием губернатора Алексея Текслера и правоохранительных органов. Ушла в отставку глава Коркинского округа Наталья Лощинина. Врио главы муниципалитета стал экс-глава Ленинского района Александр Орел. Руководители силовых структур региона провели серию встреч с местным населением.