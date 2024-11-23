23 ноября 2024
22 ноября 2024

Челябинский актер рассказал звездам Comedy Club о съемках в сериале «Молодежка»

© Служба новостей «URA.RU»
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Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
Челябинец рассказал о съемках в сериале «Молодежка» Фото:

Актер Егор Кирячок из Еманжелинска Челябинской области стал героем шоу «Кстати» с юмористами Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Он рассказал звездам Comedy Club о сложностях съемки в сериале «Молодежка». Соответствующее видео 23 ноября появилось в соцсети «Вконтакте».

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«Все меня ненавидят, поскольку я играю главного антагониста и плохого парня этого сезона. Который постоянно главному герою втыкает палки в колеса и ведет себе как полный негодяй», — рассказал Кирячок.

Челябинец также отметил сложности хоккейных тренировок перед съемками сериала, заявив, что они длились несколько месяцев. Он выразил уважение всем тем, кто выбрал этот вид спорта.

Как сообщало URA.RU ранее, актер Егор Кирячок сыграл главную роль в комедийном сериале «Цирк» на СТС. Его режиссером выступил дрессировщик Эдгард Запашный.

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Актер Егор Кирячок из Еманжелинска Челябинской области стал героем шоу «Кстати» с юмористами Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Он рассказал звездам Comedy Club о сложностях съемки в сериале «Молодежка». Соответствующее видео 23 ноября появилось в соцсети «Вконтакте». «Все меня ненавидят, поскольку я играю главного антагониста и плохого парня этого сезона. Который постоянно главному герою втыкает палки в колеса и ведет себе как полный негодяй», — рассказал Кирячок. Челябинец также отметил сложности хоккейных тренировок перед съемками сериала, заявив, что они длились несколько месяцев. Он выразил уважение всем тем, кто выбрал этот вид спорта. Как сообщало URA.RU ранее, актер Егор Кирячок сыграл главную роль в комедийном сериале «Цирк» на СТС. Его режиссером выступил дрессировщик Эдгард Запашный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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