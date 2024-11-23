Челябинский актер рассказал звездам Comedy Club о съемках в сериале «Молодежка»

24 ноября 2024 в 03:42 Размер текста - 17 +

Челябинец рассказал о съемках в сериале «Молодежка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актер Егор Кирячок из Еманжелинска Челябинской области стал героем шоу «Кстати» с юмористами Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Он рассказал звездам Comedy Club о сложностях съемки в сериале «Молодежка». Соответствующее видео 23 ноября появилось в соцсети «Вконтакте». Новость по теме Вышел новый сезон сериала «Молодежка»: почему его нужно смотреть «Все меня ненавидят, поскольку я играю главного антагониста и плохого парня этого сезона. Который постоянно главному герою втыкает палки в колеса и ведет себе как полный негодяй», — рассказал Кирячок. Челябинец также отметил сложности хоккейных тренировок перед съемками сериала, заявив, что они длились несколько месяцев. Он выразил уважение всем тем, кто выбрал этот вид спорта. Как сообщало URA.RU ранее, актер Егор Кирячок сыграл главную роль в комедийном сериале «Цирк» на СТС. Его режиссером выступил дрессировщик Эдгард Запашный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Егор Кирячок из Еманжелинска Челябинской области стал героем шоу «Кстати» с юмористами Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Он рассказал звездам Comedy Club о сложностях съемки в сериале «Молодежка». Соответствующее видео 23 ноября появилось в соцсети «Вконтакте». «Все меня ненавидят, поскольку я играю главного антагониста и плохого парня этого сезона. Который постоянно главному герою втыкает палки в колеса и ведет себе как полный негодяй», — рассказал Кирячок. Челябинец также отметил сложности хоккейных тренировок перед съемками сериала, заявив, что они длились несколько месяцев. Он выразил уважение всем тем, кто выбрал этот вид спорта. Как сообщало URA.RU ранее, актер Егор Кирячок сыграл главную роль в комедийном сериале «Цирк» на СТС. Его режиссером выступил дрессировщик Эдгард Запашный.