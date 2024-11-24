«Индекс оливье» в Челябинской области увеличился на 19%

25 ноября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Стоимость пяти порций оливье в Челябинской области составит 667 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области набор продуктов на салат оливье подорожал на 19% за год. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, рост стоимости за два года составил 23,1%. Больше всего затрат приходится на колбасу — в среднем за 400 грамм придется выложить 201,5 рубля. В 2023 году стоимость составляла 146 рублей за батон, подорожав на 27,6%. Увеличилась и стоимость соленых огурцов — со 147 рублей до 178,2 рубля или на 17,5%. Майонез подорожал с 90 до 99,8 рубля за упаковку — на 9%. Банка зеленого горошка увеличилась в цене на 22,9% или с 75,5 до 97,9 рубля. Яйца отборной и первой категорий в сравнении ноября 2023 и 2024 года рост не показали. В салат потребуется порядка шести штук (71,4 рубля), а за десяток придется выложить около 119 рублей. В сетевых магазинах 450 грамм картофеля обойдется в среднем в 19,2 рубля. Притом килограмм «второго хлеба» в ноябре 2023 года обошелся бы в 16,6 рубля, подорожав на 61%. За пять порций оливье челябинцу придется выложить около 667 рублей. Годом ранее салат обошелся бы в 541 рубль, а в 2022 году — в 501,6. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области набор продуктов на салат оливье подорожал на 19% за год. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, рост стоимости за два года составил 23,1%. Больше всего затрат приходится на колбасу — в среднем за 400 грамм придется выложить 201,5 рубля. В 2023 году стоимость составляла 146 рублей за батон, подорожав на 27,6%. Увеличилась и стоимость соленых огурцов — со 147 рублей до 178,2 рубля или на 17,5%. Майонез подорожал с 90 до 99,8 рубля за упаковку — на 9%. Банка зеленого горошка увеличилась в цене на 22,9% или с 75,5 до 97,9 рубля. Яйца отборной и первой категорий в сравнении ноября 2023 и 2024 года рост не показали. В салат потребуется порядка шести штук (71,4 рубля), а за десяток придется выложить около 119 рублей. В сетевых магазинах 450 грамм картофеля обойдется в среднем в 19,2 рубля. Притом килограмм «второго хлеба» в ноябре 2023 года обошелся бы в 16,6 рубля, подорожав на 61%. За пять порций оливье челябинцу придется выложить около 667 рублей. Годом ранее салат обошелся бы в 541 рубль, а в 2022 году — в 501,6.