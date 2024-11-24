24 ноября 2024
23 ноября 2024

Президент ЦСКА назвал болезненными проигрыши челябинским хоккеистам

Президент ЦСКА Есмантович считает болезненными проигрыши челябинским хоккеистам
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"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (седьмая игра). Магнитогорск, кошечкин василий, хк металлург, хк цска
«Металлург» и «Трактор» всухую обыграли московский ЦСКА (архивное фото) Фото:

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал поражения магнитогорскому «Металлургу» и челябинскому «Трактору» в домашних матчах. Он считает их тяжелыми для команды.

«Чувствительные и болезненные поражения 0:7 и 0:4 в домашних матчах дали нам большую пищу для размышлений. Мы сделали корректировки, находимся на правильном пути. Мы должны быть более терпимыми и понимать, где мы ошибаемся, что надо делать дальше», — приводит слова Есмантовича Sport24.

Руководитель рассказал, что московский хоккейный клуб столкнулся с некоторыми сложностями в начале сезона и сейчас находится не на той позиции, на которой хотелось бы. Акцент хоккеисты сделали на дисциплину и медицину, а результат намерены оценивать весной.

Как URA.RU писало ранее, 5 октября челябинский «Трактор» в Москве всухую обыграл ЦСКА — счет 4:0. Двумя днями раньше матч с магнитогорским «Металлургом» закончился для столичного клуба полным поражением — 0:7. Второй раз в сезоне «черно-белые» обыграли столичных армейцев 21 ноября.

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Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал поражения магнитогорскому «Металлургу» и челябинскому «Трактору» в домашних матчах. Он считает их тяжелыми для команды. «Чувствительные и болезненные поражения 0:7 и 0:4 в домашних матчах дали нам большую пищу для размышлений. Мы сделали корректировки, находимся на правильном пути. Мы должны быть более терпимыми и понимать, где мы ошибаемся, что надо делать дальше», — приводит слова Есмантовича Sport24. Руководитель рассказал, что московский хоккейный клуб столкнулся с некоторыми сложностями в начале сезона и сейчас находится не на той позиции, на которой хотелось бы. Акцент хоккеисты сделали на дисциплину и медицину, а результат намерены оценивать весной. Как URA.RU писало ранее, 5 октября челябинский «Трактор» в Москве всухую обыграл ЦСКА — счет 4:0. Двумя днями раньше матч с магнитогорским «Металлургом» закончился для столичного клуба полным поражением — 0:7. Второй раз в сезоне «черно-белые» обыграли столичных армейцев 21 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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