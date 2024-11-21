Семеро смелых: кто претендует на кресло ушедшего в отставку мэра Коркино

На конкурс на пост главы Коркинского округа подали документы семь человек

22 ноября 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Наталья Лощинина ушла в отставку после цыганских погромов в Коркино Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки На кресло ушедшей в отставку после цыганских погромов главы Коркинского округа (Челябинская область) Натальи Лощининой претендуют семь кандидатов. Об этом URA.RU сообщили в конкурсной комиссии. «Прием документов от желающих принять участие в конкурсе на пост главы Коркинского муниципального округа завершен. Документы подали семь человек», — сообщили в комиссии. Пакеты документов для участия в конкурсе подали 46-летний директор ООО «Стройбаза» Андрей Горохов, 32-летний мастер ООО Торговый дом «УралСпецМаш» Евгений Соколов, 36-летний испытатель-механик двигателей АО СКБ «Турбина» Борис Карпенков и 34-летний директор ООО «Тайян» Олег Калашников. Также в конкурсе примут участие трое работников администрации. Это врио мэра 51-летний Александр Орел, 58-летняя советник главы Ирина Тишина и 34-летний начальник управления физкультуры, спорта и туризма Евгений Бакиев. Кресло главы Коркино освободилось 30 октября, когда после цыганских погромов ушла в отставку Наталья Лощинина. Причиной погромов стало жестокое убийство таксистки. После этого экс-глава Ленинского района Челябинска Орел стал исполняющим обязанности главы Коркинского муниципального округа. Конкурс состоится 20 декабря. Комиссия из шести человек выдвинет для голосования не менее двух из семи кандидатов. После этого депутаты собрания округа выберут нового главу из числа претендентов, победивших в конкурсе. В комиссию по отбору кандидатов вошли окружные депутаты Владимир Винокуров и Валерий Кальянов. Также в ее составе — спикер собрания Николай Швец. Еще троих членов комиссии назначит губернатор Алексей Текслер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На кресло ушедшей в отставку после цыганских погромов главы Коркинского округа (Челябинская область) Натальи Лощининой претендуют семь кандидатов. Об этом URA.RU сообщили в конкурсной комиссии. «Прием документов от желающих принять участие в конкурсе на пост главы Коркинского муниципального округа завершен. Документы подали семь человек», — сообщили в комиссии. Пакеты документов для участия в конкурсе подали 46-летний директор ООО «Стройбаза» Андрей Горохов, 32-летний мастер ООО Торговый дом «УралСпецМаш» Евгений Соколов, 36-летний испытатель-механик двигателей АО СКБ «Турбина» Борис Карпенков и 34-летний директор ООО «Тайян» Олег Калашников. Также в конкурсе примут участие трое работников администрации. Это врио мэра 51-летний Александр Орел, 58-летняя советник главы Ирина Тишина и 34-летний начальник управления физкультуры, спорта и туризма Евгений Бакиев. Кресло главы Коркино освободилось 30 октября, когда после цыганских погромов ушла в отставку Наталья Лощинина. Причиной погромов стало жестокое убийство таксистки. После этого экс-глава Ленинского района Челябинска Орел стал исполняющим обязанности главы Коркинского муниципального округа. Конкурс состоится 20 декабря. Комиссия из шести человек выдвинет для голосования не менее двух из семи кандидатов. После этого депутаты собрания округа выберут нового главу из числа претендентов, победивших в конкурсе. В комиссию по отбору кандидатов вошли окружные депутаты Владимир Винокуров и Валерий Кальянов. Также в ее составе — спикер собрания Николай Швец. Еще троих членов комиссии назначит губернатор Алексей Текслер.