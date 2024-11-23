На День матери челябинки мечтали о путешествиях, подарках и гаджетах

Большинство жительниц Челябинска ждали на День матери подарки и сюрпризы. Чаще всего челябинки мечтают о путешествиях, смартфонах и сюрпризах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито», подводя итоги собственного опроса.
«Шесть из десяти опрошенных челябинок хотели бы получить сюрприз от своих близких. Большинство обрадовалось бы цветам, сертификату на путешествие, одежде или сладостям. Есть те, кто хотел бы получить более практичные и дорогие подарки — гаджеты или бытовую технику», — отмечают аналитика сервиса «Авито».
Так 25% опрошенных хотели бы получить на День матери путешествие — это может быть отдых в загородном отеле или поездка на море. Ювелирным украшениям обрадовались бы 21% опрошенных. За бытовую технику в качестве подарка проголосовало 14%, а за гаджеты для личного пользования — смартфон или ноутбук — 11%. Некоторые челябинки указали, что мечтают о новой куртке и даже сертификате на лечение зубов.
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