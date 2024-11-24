В рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни первые строчки заняли южные субъекты страны. Нижние позиции достались восточным территориям. Челябинск расположился на 78 строчке из 85.

«Дагестан и Чечня традиционно лидируют в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В аутсайдерах — ЕАО, Камчатка и Магаданская область. Челябинская — на 78 месте», — приводит статистику РИА Новости.

Согласно опубликованной аналитиками агентства инфографике, большое внимание своему здоровью также уделяют жители Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Тульской области. Жители перечисленных выше регионов, а также Хакасии, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Челябинска — наоборот.

Наибольший бал в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни у Дагестана, наименьший — у Еврейской автономной области