В рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни первые строчки заняли южные субъекты страны. Нижние позиции достались восточным территориям. Челябинск расположился на 78 строчке из 85.
«Дагестан и Чечня традиционно лидируют в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В аутсайдерах — ЕАО, Камчатка и Магаданская область. Челябинская — на 78 месте», — приводит статистику РИА Новости.
Согласно опубликованной аналитиками агентства инфографике, большое внимание своему здоровью также уделяют жители Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Тульской области. Жители перечисленных выше регионов, а также Хакасии, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Челябинска — наоборот.
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