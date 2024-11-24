24 ноября 2024
23 ноября 2024

Челябинск оказался в аутсайдерах по числу фанатов ЗОЖ. Инфографика

Челябинск занял 78 строчку из 85 в рейтинге регионов по здоровому образу жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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ПСБ Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск, соревнования, легкая атлетика, спорт, чемпионат россии, бег, ходьба
Челябинцы не стремятся вести здоровый образ жизни Фото:

В рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни первые строчки заняли южные субъекты страны. Нижние позиции достались восточным территориям. Челябинск расположился на 78 строчке из 85.

«Дагестан и Чечня традиционно лидируют в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В аутсайдерах — ЕАО, Камчатка и Магаданская область. Челябинская — на 78 месте», — приводит статистику РИА Новости.

Согласно опубликованной аналитиками агентства инфографике, большое внимание своему здоровью также уделяют жители Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Тульской области. Жители перечисленных выше регионов, а также Хакасии, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Челябинска — наоборот.

Наибольший бал в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни у Дагестана, наименьший — у Еврейской автономной области
Наибольший бал в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни у Дагестана, наименьший — у Еврейской автономной области

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В рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни первые строчки заняли южные субъекты страны. Нижние позиции достались восточным территориям. Челябинск расположился на 78 строчке из 85. «Дагестан и Чечня традиционно лидируют в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В аутсайдерах — ЕАО, Камчатка и Магаданская область. Челябинская — на 78 месте», — приводит статистику РИА Новости. Согласно опубликованной аналитиками агентства инфографике, большое внимание своему здоровью также уделяют жители Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Тульской области. Жители перечисленных выше регионов, а также Хакасии, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Челябинска — наоборот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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