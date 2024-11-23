23 ноября 2024

В Челябинске юные художники по поручению мэра украсили электрошкаф. Фото

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В городском саду им. А.С. Пушкина проходит масштабная детская художественная акция. Челябинск, картина, краска, сказки, художники
Ребята нарисовали животных, занимающихся спортом Фото:

В Челябинске художники муниципальной школы искусств украсили еще один электрошкаф в городском бору на тропе здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии

«Новые арт-объекты появились на улице Худякова возле бора. Работы велись по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина», — отметили в пресс-службе

Ранее на пешеходной улице Кировка появились украшенные шкафы. Это понравились Лошкину и во время аппаратного совещания он предложил украсить другие электрошкафы на городских улицах.

Над шкафом трудились ученики школы искусств
Над шкафом трудились ученики школы искусств
Фото:
Ребята нарисовали уральские пейзажи
Ребята нарисовали уральские пейзажи
Фото:
Лиса и медведь агитируют челябинцев заниматься спортом
Лиса и медведь агитируют челябинцев заниматься спортом
Фото:

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В Челябинске художники муниципальной школы искусств украсили еще один электрошкаф в городском бору на тропе здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии «Новые арт-объекты появились на улице Худякова возле бора. Работы велись по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина», — отметили в пресс-службе Ранее на пешеходной улице Кировка появились украшенные шкафы. Это понравились Лошкину и во время аппаратного совещания он предложил украсить другие электрошкафы на городских улицах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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