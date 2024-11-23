Общество В Челябинске юные художники по поручению мэра украсили электрошкаф. Фото 24 ноября 2024 в 20:11 Размер текста - 17 + Ребята нарисовали животных, занимающихся спортом Фото: Наталья Чернова © URA.RU В Челябинске художники муниципальной школы искусств украсили еще один электрошкаф в городском бору на тропе здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии «Новые арт-объекты появились на улице Худякова возле бора. Работы велись по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина», — отметили в пресс-службе Ранее на пешеходной улице Кировка появились украшенные шкафы. Это понравились Лошкину и во время аппаратного совещания он предложил украсить другие электрошкафы на городских улицах. Над шкафом трудились ученики школы искусств Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Ребята нарисовали уральские пейзажи Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Лиса и медведь агитируют челябинцев заниматься спортом Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске художники муниципальной школы искусств украсили еще один электрошкаф в городском бору на тропе здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии «Новые арт-объекты появились на улице Худякова возле бора. Работы велись по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина», — отметили в пресс-службе Ранее на пешеходной улице Кировка появились украшенные шкафы. Это понравились Лошкину и во время аппаратного совещания он предложил украсить другие электрошкафы на городских улицах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям