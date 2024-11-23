Ребята нарисовали животных, занимающихся спортом
В Челябинске художники муниципальной школы искусств украсили еще один электрошкаф в городском бору на тропе здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии
«Новые арт-объекты появились на улице Худякова возле бора. Работы велись по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина», — отметили в пресс-службе
Ранее на пешеходной улице Кировка появились украшенные шкафы. Это понравились Лошкину и во время аппаратного совещания он предложил украсить другие электрошкафы на городских улицах.
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