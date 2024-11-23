Происшествия Криминал Безработный челябинец дерзко сжег во дворе чужую Audi Q7. Видео 24 ноября 2024 в 20:54 Размер текста - 17 + Молодой человек перед поджогом облил иномарку горючей жидкостью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Молодой и безработный житель Челябинска дерзко сжег во дворе дома чужую Audi Q7. Его преступление около дома на Ворошилова, 57в попало на видео и полиция сумела установить поджигателя. «Задержан за поджог Audi Q7. Вину свою признаю и раскаиваюсь», — рассказал 20-летний челябинец на видео, опубликованном пресс-службой областного главка. О мотивах своего преступления челябинец сообщать не стал. На кадрах видно, что ночью 24 ноября он спрятал свое лицо за капюшоном и маской, и облив капот кроссовера горючей жидкостью — поджег машину. Виновному по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы. Меру пресечения ему еще не избрали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Молодой и безработный житель Челябинска дерзко сжег во дворе дома чужую Audi Q7. Его преступление около дома на Ворошилова, 57в попало на видео и полиция сумела установить поджигателя. «Задержан за поджог Audi Q7. Вину свою признаю и раскаиваюсь», — рассказал 20-летний челябинец на видео, опубликованном пресс-службой областного главка. О мотивах своего преступления челябинец сообщать не стал. На кадрах видно, что ночью 24 ноября он спрятал свое лицо за капюшоном и маской, и облив капот кроссовера горючей жидкостью — поджег машину. Виновному по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы. Меру пресечения ему еще не избрали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям