Молодой и безработный житель Челябинска дерзко сжег во дворе дома чужую Audi Q7. Его преступление около дома на Ворошилова, 57в попало на видео и полиция сумела установить поджигателя.
«Задержан за поджог Audi Q7. Вину свою признаю и раскаиваюсь», — рассказал 20-летний челябинец на видео, опубликованном пресс-службой областного главка.
О мотивах своего преступления челябинец сообщать не стал. На кадрах видно, что ночью 24 ноября он спрятал свое лицо за капюшоном и маской, и облив капот кроссовера горючей жидкостью — поджег машину. Виновному по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы. Меру пресечения ему еще не избрали.
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