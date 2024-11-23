23 ноября 2024

Безработный челябинец дерзко сжег во дворе чужую Audi Q7. Видео

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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, бмв, авто
Молодой человек перед поджогом облил иномарку горючей жидкостью Фото:

Молодой и безработный житель Челябинска дерзко сжег во дворе дома чужую Audi Q7. Его преступление около дома на Ворошилова, 57в попало на видео и полиция сумела установить поджигателя.

«Задержан за поджог Audi Q7. Вину свою признаю и раскаиваюсь», — рассказал 20-летний челябинец на видео, опубликованном пресс-службой областного главка.

О мотивах своего преступления челябинец сообщать не стал. На кадрах видно, что ночью 24 ноября он спрятал свое лицо за капюшоном и маской, и облив капот кроссовера горючей жидкостью — поджег машину. Виновному по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы. Меру пресечения ему еще не избрали.

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Молодой и безработный житель Челябинска дерзко сжег во дворе дома чужую Audi Q7. Его преступление около дома на Ворошилова, 57в попало на видео и полиция сумела установить поджигателя. «Задержан за поджог Audi Q7. Вину свою признаю и раскаиваюсь», — рассказал 20-летний челябинец на видео, опубликованном пресс-службой областного главка. О мотивах своего преступления челябинец сообщать не стал. На кадрах видно, что ночью 24 ноября он спрятал свое лицо за капюшоном и маской, и облив капот кроссовера горючей жидкостью — поджег машину. Виновному по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы. Меру пресечения ему еще не избрали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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