В машину магнитогорского бойца «Карыча» из противотанкового дивизиона прилетел FPV-дрон ВСУ. Об этой истории сообщил официальный канал Общероссийского народного фронта (ОНФ) в регионе.
«Командир, нам прилетел FPV. Мы успели заскочить в лесопосадку. РЭБ спас, благодаря ему живы. Двоих пацанов зацепило, затрехсотило», — докладывает командиру о случившемся боец с позывным «Карыч».
В Народном фронте региона уточнили, что машину с челябинским бойцом подбили, ВСУ вытесняли из Селидово и соседнего Желанного. На «прощание» украинские военные сделали финальный артобстрел населенного пункта.
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