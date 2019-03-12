Boeing 737 MAX не пускают в воздух по всему миру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти стран со всего мира срочно закрывают воздушное пространство для новейших Boeing 737 MAX 8. Такое решение государства приняли из-за авиакатастрофы в Эфиопии.

В частности, на подобный шаг пошел Берлин. «Министерство транспорта Германии поддержало коллег по всему миру», — сообщает агентство Nation News. Издание уточняет, что Германия полностью закрыла воздушное пространство для новых Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии, где такой же самолет рухнул через несколько минут после взлета.

В Европе небо для новых Boeing также закрыла Франция, Австрия, Ирландия и Великобритания. Уточняется, что Евросоюз планирует полностью запретить полеты Boeing 737 MAX 8 над своей территорией после консультаций с США. Кроме того, полеты 737 MAX запретили в Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Вьетнаме, Китае и Монголии, а также Омане и Марокко. Печально известную модель не пустят и в Австралию.

Авиакатастрофа Boeing 737 MAX 8 случилась утром 10 марта. Самолет компании Ethiopian Airlines рухнул близ города Дэбрэ-Зэйт через несколько минут после взлета. Погибли все 157 человек, находившихся на на борту, в том числе трое россиян. Их родные объяснили, что они делали в Африке.