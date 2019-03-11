Екатерина и Александр мечтали побывать на африканском сафари Фото: соцсети

Россияне Екатерина и Александр Поляковы, разбившиеся на «Боинге» в Эфиопии, давно планировали поездку в Африку. Об этом рассказали «Пятому каналу» мать и подруга погибшей девушки.

По словам мамы Екатерины, она не хотела отпускать их в Кению, однако девушка настояла на своем. «Беспокойство было, но Катя своей улыбкой и спокойствием внушала уверенность, что все будет хорошо», — рассказала мама погибшей россиянки.

Подруга Екатерины рассказала, что в Кению пара отправилась ради сафари. «Море их не особо прельщало и Европа, полная туристов. Им нравились интересные красивые локации», — рассказал подруга, отметив, что они всегда выбирали для путешествий места, где как можно меньше туристов. Близкие рассказали, что Екатерина работала в одном из московских отделений Сбербанка бухгалтером, там же Александр трудился в должности программиста.

Фото: соцсети

За несколько часов до вылета в Эфиопию, Екатерина опубликовала свой последний пост в соцсетях: «Ровно год назад мы ехали в Азию, теперь летим в Африку. А раньше казалось, что поездка в Москву уже подвиг. Это в очередной раз доказывает, что рамки и границы рисуем мы себе сами», — написала девушка.

Третьим погибшим, как уточняет издание, был профессиональный спортсмен-парашютист, 33-летний Сергей.В. Друзьям он не рассказывал, что собирается в зарубежное путешествие.

VK @Сергей Вяликов

В посольстве РФ в Эфиопии рассказали, что родственникам погибших будет оказана помощь, в том числе в транспортировке тел на родину, пишет РЕН ТВ.

Как ранее писало «URA.RU», пассажирский «Боинг» авиакомпании «Эфиопские авиалинии», вылетевший из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения), разбился утром 10 марта. При крушении погибли все 149 пассажиров из 33 стран (в том числе и трое россиян) и восемь членов экипажа.