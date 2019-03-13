Отец Юлии Началовой рассказал о состоянии дочери

Отец российской певицы Юлии Началовой Виктор Васильев рассказал о состоянии здоровья его дочери. Ранее сообщалось, что Началова введена в искусственную кому.
«Пока что все сложно. Идет интенсивное лечение», — приводит телеканал «Звезда» слова Васильева.
Юлия Началова была экстренно госпитализирована в одну из московских больниц 11 марта. У артистки резко поднялся уровень сахара в крови, а также обострилась подагра. Сейчас Юлия подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, она находится в коме.