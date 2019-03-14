13 марта 2019
12 марта 2019
11 марта 2019

Губернатор Артюхов в Москве занялся решением проблем ямальских оленеводов

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 10:38
Размер текста
-
17
+
Глава региона третий раз за неделю встретился с главами федеральных ведомствФото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов обсудил с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым господдержку оленеводов-частников. Рабочая встреча между главой ведомства и руководителем округа прошла 13 марта в Москве.

По информации пресс-службы губернатора, правовой статус частных оленеводческих хозяйств позволит коренным малочисленным народам воспользоваться господдержкой и создать сельхозкооперативы. «В данный момент закон предписывает закреплять за такими хозяйствами земельные участки. По объективным причинам оленеводы не могут выполнить данное условие. Ямал инициировал необходимые поправки в законодательство, которые поддержало большинство оленеводческих регионов страны», — сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО. Уточнить в пресс-службе главы округа, как отреагировал Дмитрий Патрушев на инициативу, на момент публикации материала не удалось.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Дмитрий Артюхов в течение недели встречался еще с двумя федеральными министрами. Во время встречи с главой Минтранса губернатор обсудил ход реализации инфраструктурных региональных проектов. Также Артюхов рассказал министру культуры страны Владимиру Мединскому, что Салехард будет претендовать на звание новогодней столицы России.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...