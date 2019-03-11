Федералы готовы подключиться к важному ямальскому проекту

Правительство помогает концессионеру Северного широтного хода с правами на землю Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал министру транспорта России Евгению Дитриху о ходе реализации инфраструктурных проектов «Северный широтный ход, «Северный широтный ход — 2» и «Пуровский мост». Об итогах встречи корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе аппарата ямальского губернатора.

Евгений Дитрих во время встречи отметил важность Северного широтного хода — 2. «По этому проекту (СШХ-2, прим. ред) у нас сейчас идет процесс обсуждения и сверки. Мы как раз по грузовой базе должны со всеми заинтересованными сторонами прийти к пониманию единых цифр. В дальнейшем, исходя из этих единых цифр, будем проект рассматривать», — отметил министр.

Во время встречи глава региона Дмитрий Артюхов также отметил, что Северный широтный ход является самым долгожданным проектом для региона. «Мы осуществляем помощь концессионеру, связанную с землей. Уже есть понимание, где будут находиться вахтовый городок и инфраструктура для самого сложного объекта — мостового перехода через Обь. Надеемся, что он активнее включится в работу и мы начнем новую фазу реализации проекта», — сообщил Дмитрий Артюхов. В пресс-службе окружного правительства корреспонденту «URA.RU» сообщили, что помощь концессионеру оказывается в оформлении земельных участков и максимально быстрого прохождения административных процедур и получения необходимых согласований.

По поводу строительства капитального моста через Пур Артюхов сообщил министру, что уже стартовавшие работы завершатся в 2021 году. Реконструкция воздушной гавани в Новом Уренгое, которая начнется в 2019 году, является первой в России концессией по модернизации аэропортовой инфраструктуры.