СМИ сообщили о 27 убитых во время стрельбы в мечетях Новой Зеландии

Один из стрелков перед убийством написал и опубликовал в Интернете «манифест» на 37 страницах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В результате двух нападений на мечети в Новой Зеландии погибли по меньшей мере 27 человек. Об этом сообщает новозеландское издание New Zealand Herald.

Стрельба, как сообщается, велась в мечетях в парке Хагли в Крайстерче и в пригороде Линвуда. «Один из боевиков опознан», — сообщает «Царьград» со ссылкой на местные СМИ. Это австралиец, который написал манифест на 37 страниц, предупредив о запланированном теракте.

Кроме того, новозеландские СМИ изначально сообщили о стрельбе в районе больницы города Крайстерч, передает RT, однако пока эта информация не находит подтверждения. Тем не менее, местных жителей официально попросили воздержаться от посещения медучреждения без явной необходимости.

Аналогичные нападения на мечети происходили и ранее. Так, к канадском Квебеке в результате расстрела прихожан были убиты шесть человек, напоминает ИА Flash Siberia.Огонь по молившимся открыли неизвестные в масках.