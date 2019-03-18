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В Челябинске стартует суд между прокурором региона и парламентом

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 08:49
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Интервью с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным. Челябинск, разговор по телефону, лопин виталий
Суд рассмотрит иск Виталия ЛопинаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районном суде Челябинска 18 марта начинается рассмотрение иска прокурора Челябинской области Виталия Лопина к Законодательному собранию региона. Лопин настаивает на том, чтобы Заксобрание рассмотрело вопрос о лишении гендиректора строительной фирмы «Артель-С» Николая Янова статуса депутата.

Согласно базе данных суда, первое (предварительное) заседание начнется в 10.30, судья Вахид Юсупов. Как считают в прокуратуре, Николай Янов нарушил антикоррупционное законодательство, указав в декларации недостоверные данные: он скрыл бизнес в Чехии. Но в Заксобрании не стали применять к Янову никаких взысканий, и прокурор подал на парламент в суд.

Ранее председатель Заксобрания Владимир Мякуш сообщил «URA.RU», что в ЗСО не нашли оснований для привлечения Янова к ответственности, поэтому пусть вопрос решится в суде. Сам Янов уже заявил, что досрочно покинет ЗСО, чтобы осенью принять участие в выборах в райсоветы Челябинска.

Источники «URA.RU» сообщили, что Янов сдаст мандат депутата областного парламента сразу, как заявится на праймериз, то есть еще до того, как суд примет по нему решение.

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