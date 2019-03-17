16 марта 2019

Япония создаст ракету, которая долетит до Владивостока и Сахалина

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 09:54
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Радиус действия ракета составит 400 километровФото: Википедия

Минобороны Японии готовится к созданию новой крылатой ракеты. Радиус действия оружия составит около 400 километров.

«Японское минобороны приняло решение о создании крылатой ракеты на базе сверхзвуковой ASM3», — сообщает RT со ссылкой на газету Yomiuri. Запущенная с японской территории ракета может достичь территории России — острова Сахалина или Владивостока. Средства на разработку будут заложены в бюджет Токио на 2020 финансовый год.

Ранее Япония заявила протест России из-за учений, которые проводятся на Курилах. Учения стартовали 12 марта на островах Итуруп и Кунашир, которые Токио считает своей территорией.

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