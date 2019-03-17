Япония создаст ракету, которая долетит до Владивостока и Сахалина

Минобороны Японии готовится к созданию новой крылатой ракеты. Радиус действия оружия составит около 400 километров.
«Японское минобороны приняло решение о создании крылатой ракеты на базе сверхзвуковой ASM3», — сообщает RT со ссылкой на газету Yomiuri. Запущенная с японской территории ракета может достичь территории России — острова Сахалина или Владивостока. Средства на разработку будут заложены в бюджет Токио на 2020 финансовый год.
Ранее Япония заявила протест России из-за учений, которые проводятся на Курилах. Учения стартовали 12 марта на островах Итуруп и Кунашир, которые Токио считает своей территорией.