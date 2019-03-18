На Ямале сошлись в суде две «дочки» «Газпрома»

Арбитражный суд Ямала вынес решение по иску ООО «Газпром добыча Ноябрьск» к АО «Газпром электрогаз». Обе компании — дочерние предприятия «Газпрома». Итог дела был опубликован на сайте судебной инстанции в разделе «Банк решений».
Предметом спора стала задержка по выполнению капитального ремонта систем электроснабжения и средств электрохимзащиты. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» наняло в качестве подрядчика АО «Газпром электрогаз», которое не успело вовремя выполнить часть запланированных работ. Ямальская «дочка» «Газпрома» требовала с подрядчика 2,95 млн рублей, но суд учел заявление ответчика и принял во внимание соразмерность неустойки.
«Арбитражный суд решил удовлетворить исковые требования частично. Взыскать с АО „Газпром электрогаз“ в пользу ООО „Газпром добыча Ноябрьск“ 590 тысяч рублей неустойки за несвоевременное выполнение работ и 37 760 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Всего взыскать — 628 тысяч рублей. В остальной части иска отказать», — говорится в тексте резолютивной части решения.
Получить оперативный комментарий в пресс-службах обоих структур корпорации не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.