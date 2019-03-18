К 300-летию Екатеринбурга жителей городских окраин избавят от выгребных ям

Депутаты думы Екатеринбурга приступили к разработке программы развития отдаленных территорий. Она станет частью большой программы по подготовке к 300-летию со дня основания города и будет включать в себя мероприятия по ремонту дорог и других объектов, а также замены уличных выгребных ям на современные туалеты.
Для изучения проблем отдаленных поселков муниципальные парламентарии проведут на этой неделе четыре информационно-ознакомительных выезда в поселки Садовый, Семь Ключей, Шувакиш, Палкино, Северка, Совхозный, Полеводство, Горный Щит и некоторые другие. Автором идеи о введении такого формата работы стал думский спикер Игорь Володин.
«Отдаленные территории Екатеринбурга остались без надлежащего внимания еще в 2013 году, когда предыдущая управленческая команда мэрии прекратила программу по их развитию. В рамках финансирования на подготовку к юбилею города мы хотим провести инспекцию. Выяснить, где и как нужно привести в отдаленных поселках в порядок дороги, другие объекты. В некоторых поселках горожане до сих пор живут с выгребными ямами. Им также нужна помощь», — пояснил Володин.