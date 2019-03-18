17 марта 2019

К 300-летию Екатеринбурга жителей городских окраин избавят от выгребных ям

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 15:28
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Балочные поселки Взлетный и Черный Мыс. Сургут, туалет деревенский
Часть екатеринбуржцев до сих пор пользуются выгребными ямамиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты думы Екатеринбурга приступили к разработке программы развития отдаленных территорий. Она станет частью большой программы по подготовке к 300-летию со дня основания города и будет включать в себя мероприятия по ремонту дорог и других объектов, а также замены уличных выгребных ям на современные туалеты.

Для изучения проблем отдаленных поселков муниципальные парламентарии проведут на этой неделе четыре информационно-ознакомительных выезда в поселки Садовый, Семь Ключей, Шувакиш, Палкино, Северка, Совхозный, Полеводство, Горный Щит и некоторые другие. Автором идеи о введении такого формата работы стал думский спикер Игорь Володин.

«Отдаленные территории Екатеринбурга остались без надлежащего внимания еще в 2013 году, когда предыдущая управленческая команда мэрии прекратила программу по их развитию. В рамках финансирования на подготовку к юбилею города мы хотим провести инспекцию. Выяснить, где и как нужно привести в отдаленных поселках в порядок дороги, другие объекты. В некоторых поселках горожане до сих пор живут с выгребными ямами. Им также нужна помощь», — пояснил Володин.

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