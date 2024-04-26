Шольц заявил, что Азербайджан и Армения скоро подпишут мирный договор

26 апреля 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Шансы на скорое подписание мирного договора чрезвычайно высоки, заявил Олаф Шольц Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Есть большая уверенность в скором подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Конечно, мы прежде всего обсудили конфликт между Арменией и Азербайджаном. Этот конфликт должен быть урегулирован мирным путем. Шансы на это как никогда высоки», — передает слова Шольца издание Azernews. Канцлер ФРГ также отметил, что он и Ильхам Алиев разделяют общее мнение по этому вопросу. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном задерживается из-за недостатка взаимопонимания по вопросам принадлежности отдельных территорий, сообщил 7 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. В то же время стороны достигли соглашений по многим вопросам и надеются на понимание и разрешение спорных вопросов в ближайшее время. Армения уже начала работу по делимитации границ с Азербайджаном на участке Баганис — Воскепар в Тавушской области, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Есть большая уверенность в скором подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Конечно, мы прежде всего обсудили конфликт между Арменией и Азербайджаном. Этот конфликт должен быть урегулирован мирным путем. Шансы на это как никогда высоки», — передает слова Шольца издание Azernews. Канцлер ФРГ также отметил, что он и Ильхам Алиев разделяют общее мнение по этому вопросу. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном задерживается из-за недостатка взаимопонимания по вопросам принадлежности отдельных территорий, сообщил 7 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. В то же время стороны достигли соглашений по многим вопросам и надеются на понимание и разрешение спорных вопросов в ближайшее время. Армения уже начала работу по делимитации границ с Азербайджаном на участке Баганис — Воскепар в Тавушской области, передает Life.