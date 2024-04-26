Шольц заявил, что Азербайджан и Армения скоро подпишут мирный договор

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НАТО. Москва. stock, шольц олаф,  stock
Шансы на скорое подписание мирного договора чрезвычайно высоки, заявил Олаф Шольц Фото:

Есть большая уверенность в скором подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

«Конечно, мы прежде всего обсудили конфликт между Арменией и Азербайджаном. Этот конфликт должен быть урегулирован мирным путем. Шансы на это как никогда высоки», — передает слова Шольца издание Azernews. Канцлер ФРГ также отметил, что он и Ильхам Алиев разделяют общее мнение по этому вопросу.

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном задерживается из-за недостатка взаимопонимания по вопросам принадлежности отдельных территорий, сообщил 7 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. В то же время стороны достигли соглашений по многим вопросам и надеются на понимание и разрешение спорных вопросов в ближайшее время. Армения уже начала работу по делимитации границ с Азербайджаном на участке Баганис — Воскепар в Тавушской области, передает Life.

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Есть большая уверенность в скором подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Конечно, мы прежде всего обсудили конфликт между Арменией и Азербайджаном. Этот конфликт должен быть урегулирован мирным путем. Шансы на это как никогда высоки», — передает слова Шольца издание Azernews. Канцлер ФРГ также отметил, что он и Ильхам Алиев разделяют общее мнение по этому вопросу. Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном задерживается из-за недостатка взаимопонимания по вопросам принадлежности отдельных территорий, сообщил 7 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. В то же время стороны достигли соглашений по многим вопросам и надеются на понимание и разрешение спорных вопросов в ближайшее время. Армения уже начала работу по делимитации границ с Азербайджаном на участке Баганис — Воскепар в Тавушской области, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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