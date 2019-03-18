В окружении Началовой ответили на слухи о проблемах с похоронами звезды

Российская певица Юлия Началова, скончавшаяся вечером 16 марта, будет похоронена на Троекуровском кладбище, как ранее и планировалось. Информацию об этом подтвердила официальный представитель покойной звезды Анна Исаева. Ранее в СМИ появились данные о том, что администрация Троекуровского кладбища отказала родственникам певицы предоставить место для тела бесплатно.
«Родные Юлии Началовой опровергают информацию о трудностях захоронения», — приводит телеканал 360 слова Исаевой. Представитель Началовой также добавила, что вопросы по захоронению певицы решаются с помощью московского правительства.
Началова скончалась в одной из московских больниц вечером 16 марта — у нее остановилось сердце, которое не выдержало воспалительного процесса. «Сильный абсцесс, заражение крови», — комментировал причины смерти отец артистки. Кровотечение у певицы открылось после операции на ногу. Похороны Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище, напоминает Nation News.