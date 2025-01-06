Ирландский журналист Чей Боуз выразил свое восхищение многофункциональным комплексом «Лахта Центр», расположенным в Санкт-Петербурге. Он отметил уникальность и инженерное мастерство этого сооружения.
«Здание „Лахта Центр“ высотой 462 метра является самым высоким зданием как в России, так и в Европе», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х. Он уточнил, что здание является «невероятным инженерным искусством».
Чей Боуз также известен своими путешествиями по России, в ходе которых он посещал различные регионы страны. Ранее он делился впечатлениями от идиллии российских деревень и публиковал фотографии из Москвы, которые, по его словам, помогли развеять некоторые мифы о России.
«Лахта Центр», где находится главный офис компании, состоит из трех высотных зданий, название которых связано с их высотой: «462», «555» и «703». Первое здание, «462», стало функционировать в 2018 году, тогда как строительство двух оставшихся должно быть завершено к 2031 году.
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