Западный журналист пришел в восторг от сооружения в Петербурге

Журналист Боуз впечатлился видом «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирландский журналист назвал «Лахта-центр» инженерным искусством
Ирландский журналист назвал «Лахта-центр» инженерным искусством Фото:

Ирландский журналист Чей Боуз выразил свое восхищение многофункциональным комплексом «Лахта Центр», расположенным в Санкт-Петербурге. Он отметил уникальность и инженерное мастерство этого сооружения.

«Здание „Лахта Центр“ высотой 462 метра является самым высоким зданием как в России, так и в Европе», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х. Он уточнил, что здание является «невероятным инженерным искусством». 

Чей Боуз также известен своими путешествиями по России, в ходе которых он посещал различные регионы страны. Ранее он делился впечатлениями от идиллии российских деревень и публиковал фотографии из Москвы, которые, по его словам, помогли развеять некоторые мифы о России.

«Лахта Центр», где находится главный офис компании, состоит из трех высотных зданий, название которых связано с их высотой: «462», «555» и «703». Первое здание, «462», стало функционировать в 2018 году, тогда как строительство двух оставшихся должно быть завершено к 2031 году.

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Ирландский журналист Чей Боуз выразил свое восхищение многофункциональным комплексом «Лахта Центр», расположенным в Санкт-Петербурге. Он отметил уникальность и инженерное мастерство этого сооружения. «Здание „Лахта Центр“ высотой 462 метра является самым высоким зданием как в России, так и в Европе», — написал Боуз на своей странице в соцсети Х. Он уточнил, что здание является «невероятным инженерным искусством».  Чей Боуз также известен своими путешествиями по России, в ходе которых он посещал различные регионы страны. Ранее он делился впечатлениями от идиллии российских деревень и публиковал фотографии из Москвы, которые, по его словам, помогли развеять некоторые мифы о России. «Лахта Центр», где находится главный офис компании, состоит из трех высотных зданий, название которых связано с их высотой: «462», «555» и «703». Первое здание, «462», стало функционировать в 2018 году, тогда как строительство двух оставшихся должно быть завершено к 2031 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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