В Югру вместо Путина приедут российский вице-премьер и федеральный министр

В Когалым на открытие филиала Малого театра 22 марта приедут вице-премьер российского правительства Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский. Об этом «URA.RU» заявили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
«Также в пятницу с рабочей поездкой в Когалым прибудет губернатор ХМАО Наталья Комарова. Глава региона посетит открытие филиала Малого театра вместе с Вагитом Алекперовым», — добавили в депсвязей. Строительство культурного учреждения велось в рамках многостороннего соглашения между федеральным министерством культуры, Малым театром, правительством Югры, администрацией Когалыма и компанией «ЛУКОЙЛ». Под филиал было реконструировано здание бывшего культурно-досугового комплекса «Янтарь». Труппа учреждения будет состоять из выпускников Театрального училища имени Щепкина.
Как ранее сообщало «URA.RU», на открытие филиала Малого театра губернатор Югры Наталья Комарова приглашала и российского президента Владимира Путина.