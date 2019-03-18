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В Югру вместо Путина приедут российский вице-премьер и федеральный министр

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 16:44
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Гайдаровский форум-2018 в РАНХиГС. Первый день. Москва, голодец ольга
В Югру с официальным визитом прибудут Ольга Голодец и Владимир МединскийФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Когалым на открытие филиала Малого театра 22 марта приедут вице-премьер российского правительства Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский. Об этом «URA.RU» заявили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Также в пятницу с рабочей поездкой в Когалым прибудет губернатор ХМАО Наталья Комарова. Глава региона посетит открытие филиала Малого театра вместе с Вагитом Алекперовым», — добавили в депсвязей. Строительство культурного учреждения велось в рамках многостороннего соглашения между федеральным министерством культуры, Малым театром, правительством Югры, администрацией Когалыма и компанией «ЛУКОЙЛ». Под филиал было реконструировано здание бывшего культурно-досугового комплекса «Янтарь». Труппа учреждения будет состоять из выпускников Театрального училища имени Щепкина.

Как ранее сообщало «URA.RU», на открытие филиала Малого театра губернатор Югры Наталья Комарова приглашала и российского президента Владимира Путина.

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