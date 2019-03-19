Лавров назвал Прибалтику «лидером русофобии»

Лавров ответил на слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После вступления в НАТО страны Прибалтики стали одними из лидеров русофобии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так дипломат ответил на слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что Россия получила выгоду от включения прибалтийских стран в НАТО.

«Когда Эстония, Литва и Латвия стали членами НАТО, они не только не умерили свои антироссийские высказывания и свою антироссийскую политику, но, по сути дела, стали одними из лидеров русофобов в западном мире», — приводит RNS высказывание Лаврова. Глава МИДа посоветовал Волкеру «помолчать» о какой-либо выгоде России в этом случае.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о выгоде России от вступления прибалтийских стран в НАТО. Политик назвал Эстонию, Литву и Латвию «прекрасными соседями для России» и странами, в которых царит «мир, нет насилия, идут торговля, экономическое развитие».