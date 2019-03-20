Памятник Ленину в Екатеринбурге отреставрируют за 100 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Главные новости среды, 20 марта:

Повышение НДС обойдется россиянам в 460 млрд рублей. Гражданам придется заплатить из своего кармана за повышение зарплат бюджетникам и национальные проекты страны.

В Министерстве труда придумали новую схему индексации пенсий. Обещают, что все будет хорошо: прожиточный минимум пенсионеров увеличится, а составлять заявления и собирать справки не придется.

ФСИН закупал продукты для СИЗО и колоний по завышенным минимум в два раза ценам. В итоге бюджет потратил лишних 237 млн рублей.

Поводом для отставки челябинского губернатора Бориса Дубровского стали споры с АП из-за расселения дома в Магнитогорске, потеря саммитов ШОС и БРИКС, недовольство Мутко, а также компромат на семью Дубровского. Как готовили отставку губернатора, читайте в нашем материале.

У уральского учителя Александра Конева, который на городском митинге извинился перед людьми, что голосовал за Путина, возникли проблемы в школе. Его предупредили, чем такие высказывания против власти могут закончиться.

Власти Екатеринбурга решили обновить памятник Ленину к 300-летию города. На реставрацию потратят 100 млн рублей. Учитывая, что в 2016 году на сохранение тела самого Ленина потратили 13 млрд рублей, 100 млн на памятник не так уж дорого.