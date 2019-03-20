ФСИН обвинили в закупках продуктов для колоний по завышенным ценам

Счетная палата РФ в ходе проверки обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупает продукты для колоний по завышенным ценам. Избыточные траты из бюджета суммарно составили 237 миллионов рублей.
«Индексы цен производителей не соответствовали установленным Минэкономразвития показателям. В расчетах применялись средневзвешенные прогнозные цены по укрупненным категориям продуктов питания», — сообщили в пресс-службе Счетной палаты. Как следует из итогов аудита, нарушения происходили с 2015 по 2017 год, а цены на значительную часть продуктов питания для колоний по контрактам превышали региональную стоимость тех же наименований в два раза и более.
Помимо этого, Счетная палата установила, что ФСИН не учитывала снижения числа заключенных при подаче заявок на финансирование из федерального бюджета. Также было обнаружено, что ФСИН закупала продукты у собственных подведомственных предприятий, поставки которых составляли 79% от всех закупок.