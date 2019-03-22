Экс-заместитель полпреда президента РФ в УрФО Александр Моисеев до сих пор не получил официальной должности. Чиновники свердловского правительства, увидевшие его в четверг, 21 марта, в «Белом доме», даже сделали предположение, что их бывший федеральный коллега окончательно не трудоустроен.
В уральском полпредстве президента Александр Моисеев курировал экономические вопросы. Свой пост он покинул в сентябре 2018 года. Тогда в ряде СМИ утверждалось, что экс-чиновник получил пост советника гендиректора «Уралвагонзавода», хотя на самом предприятии эту информацию так официально и не озвучили.
«Видим его регулярно. Он говорил, что в Москве вроде собирается работать и все у него хорошо», — рассказал один из заметивших Моисеева членов кабинета министров.
На входе в здание правительства на Октябрьской площади, 1 Александр Моисеев встретил министра образования Юрия Биктуганова, с которым по-товарищески обнялся и обменялся коротким приветствием. В ответ на вопрос министра о новом месте работы Моисеев ответил обтекаемо: «Работаем. Урал я не покидаю».
Журналисту «URA.RU» свой визит в здание правительства Моисеев объяснил просто: «В „Белый дом“ я приходил поздравить Алексея Валерьевича Орлова с днем рождения. Сам я работаю, вы ведь согласитесь, что весь мой опыт работы в органах власти вполне может найти достойное применение. Но называть конкретную занятость не будем пока, остановимся на обтекаемой формулировке про взаимодействие с самыми разными промструктурами и органами власти».