22 марта 2019

Жители Уралмаша остались без электричества из-за аварии

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 12:04
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Конструктивизм. Уралмаш. Екатеринбург, узтм, уралмаш
Электроснабжение восстановят в течение нескольких часовФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге в районе Уралмаш отключилась электроэнергия. О происшествии сообщили читатели, оставшиеся без света.

«Технологическое нарушение произошло в распределительной сети 6 кВ. Инцидент локальный. В зону отключения попали жители микрорайона Уралмаш, а именно квадрат улиц Ильича, Победы, Стахановская», — сообщили в пресс-службе Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК).

Отмечается, что аварийная бригада оперативно прибыла на место ЧП. В настоящий момент поврежденный участок сети локализован. В 10:56 электроснабжение было восстановлено у части жильцов. В ближайшее время подключат оставшихся потребителей, заявили в ЕЭСК. Позже в компании уточнили — по состоянию на 12.14 электроснабжение жителей было восстановлено.

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