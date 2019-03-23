Жители Уралмаша остались без электричества из-за аварии

В Екатеринбурге в районе Уралмаш отключилась электроэнергия. О происшествии сообщили читатели, оставшиеся без света.
«Технологическое нарушение произошло в распределительной сети 6 кВ. Инцидент локальный. В зону отключения попали жители микрорайона Уралмаш, а именно квадрат улиц Ильича, Победы, Стахановская», — сообщили в пресс-службе Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК).
Отмечается, что аварийная бригада оперативно прибыла на место ЧП. В настоящий момент поврежденный участок сети локализован. В 10:56 электроснабжение было восстановлено у части жильцов. В ближайшее время подключат оставшихся потребителей, заявили в ЕЭСК. Позже в компании уточнили — по состоянию на 12.14 электроснабжение жителей было восстановлено.