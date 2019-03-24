Захарова ответила Помпео на слова о Голанских высотах и Крыме

Софья Носкова
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 17:26
Размер текста
-
17
+
Медиа-форум
Российский дипломат раскритиковала идею США по передаче Голанских высот ИзраилюФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Запад идет на всё, чтобы мир ничего не знал о реальной ситуации в Крыму, поэтому Россия изменит свою информационную работу. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.

«Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму — иначе признание произойдет автоматически, как следует из логики госсекретаря. Мы все поняли и скорректируем стратегию информационной работы. Спасибо, господин Помпео», — написала в Facebook Захарова.

Обещание российского дипломата связано с заявлением Майка Помпео о том, что передачу Голанских высот Израилю нельзя сравнивать с присоединением Крыма к России. Помпео отрицает политику двойных стандартов в США. По его словам, признание Голанских высот израильскими — это результат реального положения дел и гарантия безопасности Израиля, передает РИА «Новости».

Ранее президент Америки Дональд Трамп заявил, что настало время признать Голаны израильской территорией. По мнению Марии Захаровой, инициатива США по Голанским высотам — открытое нарушение договоренностей ООН.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...