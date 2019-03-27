В отдельные контейнеры можно будет выбрасывать сухие и пищевые отходы, а также крупногабаритный мусор Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил внешний вид новых мусорных контейнерных площадок. Они будут отличать те места, откуда будет забирать мусор компания «Рифей» (Северный и Горнозаводской управленческие округа Свердловской области).

Как рассказали «URA.RU» в «Рифее», компания представила эскизы новых площадок для сбора мусора в нескольких вариантах — по два, три, пять и восемь контейнеров (в зависимости от величины дома). Часть из них будет окрашена в красный цвет и предназначаться для сухих отходов, а в зеленые можно будет выбрасывать пищевые отходы. Еще разработаны контейнеры под опасные виды мусора и для крупногабаритных отходов.

«Мы начали планомерно создавать новую современную систему обращения с твердыми коммунальными отходами и улучшать качество услуги для населения», — сообщил директор Северо-Уральского филиала ООО «Компания Рифей» Федор Потапов. Он отметил, что в рамках нацпроекта «Экология» нужно добиться того, чтобы во вторичную переработку поступало до 80% отходов.

«Модернизация контейнерных площадок с возможностью сортировать мусор — важная часть этой работы. Сейчас мы закупаем новые контейнеры, чтобы заменить мусорные баки там, где это необходимо и оборудовать вновь создаваемые площадки для сбора ТКО», — сообщил Потапов. По его словам, в Северный и Горнозаводской управленческие округа Свердловской области в 2019 году будет поставлено порядка трех тысяч новых емкостей для отходов.

Установка новых контейнерных площадок проходит в рамках мусорной реформы. Она стартовала по всей России с начала 2019 года — вывозом отходов стали заниматься региональные операторы. В Свердловской области это ЕМУП «Спецавтобаза», ООО «Рифей» и ТБО «Экосервис».

В разные контейнеры можно будет выбрасывать сухие и пищевые отходы, а также крупный мусор

Фото: ООО «Рифей»