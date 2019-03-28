В Соликамске полицейским и врачам удалось вызволить из «квартиры-свалки» 90-летнюю пенсионерку, которую там закрыла собственная дочь. По словам соседей, пожилая женщина кричала и просила о помощи, поэтому дверь пришлось взломать.
После того, как квартиру удалось вскрыть, пенсионерка попросила увезти ее в больницу. «Вы посмотрите, что она (дочь — прим.ред.) сделала с квартирой! Это не квартира, это хлев! Мне нужно ставить уколы, а она врачей не впускает», — цитирует женщину ИА «Местное время». В свою очередь хозяйка квартиры заявила полицейским, что ухаживает за матерью и категорически против ее госпитализации. «А в больницу я ее не отдам, с ней все хорошо. И в дом престарелых не отдам. Мне скучно без нее будет», — заявила она. В итоге врачам все-таки удалось забрать пенсионерку в больницу.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что 90-летняя пенсионерка долгое время находилась без присмотра в квартире, забитой мусором до потолка. Дочь пожилой женщины на просьбы соседей прибрать квартиру и позаботиться о матери отвечала агрессией.