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На Урале полицейские вскрыли квартиру-свалку, в которой дочь морила голодом свою мать. ФОТО

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 11:59
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Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, медицина, скорая помошь
Пенсионерку госпитализировалиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Соликамске полицейским и врачам удалось вызволить из «квартиры-свалки» 90-летнюю пенсионерку, которую там закрыла собственная дочь. По словам соседей, пожилая женщина кричала и просила о помощи, поэтому дверь пришлось взломать.

После того, как квартиру удалось вскрыть, пенсионерка попросила увезти ее в больницу. «Вы посмотрите, что она (дочь — прим.ред.) сделала с квартирой! Это не квартира, это хлев! Мне нужно ставить уколы, а она врачей не впускает», — цитирует женщину ИА «Местное время». В свою очередь хозяйка квартиры заявила полицейским, что ухаживает за матерью и категорически против ее госпитализации. «А в больницу я ее не отдам, с ней все хорошо. И в дом престарелых не отдам. Мне скучно без нее будет», — заявила она. В итоге врачам все-таки удалось забрать пенсионерку в больницу.

Фото: ИА «Местное время»

Ранее «URA.RU» рассказывало, что 90-летняя пенсионерка долгое время находилась без присмотра в квартире, забитой мусором до потолка. Дочь пожилой женщины на просьбы соседей прибрать квартиру и позаботиться о матери отвечала агрессией.

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