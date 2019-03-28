Лидер боснийских сербов Караджич обжаловал свой пожизненный приговор

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 21:27
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Караджич оспорит решение Гаагского судаФото: wikimedia.org

Бывший президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич оспорит пожизненный приговор, вынесенный судом в Гааге. Апелляцию направила защита экс-лидера боснийских сербов.

Во внесенном ходатайстве указаны восемь оснований для подачи апелляции, передает ТАСС. Помимо прочего, в документе содержится требование «отменить пожизненный приговор и передать дело на повторное рассмотрение».

Ранее Гаагский суд приговорил Караджича к пожизненному заключению за военные преступления в период с 1992 по 1995 годы, напоминает RT. Его сочли виновным в истреблении боснийцев во время Боснийской войны. Сам Караджич назвал решение суда «местью трибунала» и заявил, что ему она не страшна, пишет агентство Nation News.

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