Лидер боснийских сербов Караджич обжаловал свой пожизненный приговор

Бывший президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич оспорит пожизненный приговор, вынесенный судом в Гааге. Апелляцию направила защита экс-лидера боснийских сербов.
Во внесенном ходатайстве указаны восемь оснований для подачи апелляции, передает ТАСС. Помимо прочего, в документе содержится требование «отменить пожизненный приговор и передать дело на повторное рассмотрение».
Ранее Гаагский суд приговорил Караджича к пожизненному заключению за военные преступления в период с 1992 по 1995 годы, напоминает RT. Его сочли виновным в истреблении боснийцев во время Боснийской войны. Сам Караджич назвал решение суда «местью трибунала» и заявил, что ему она не страшна, пишет агентство Nation News.