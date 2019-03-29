В Перми начинается рассмотрение уголовного дела начальника краевого управления спецсвязи Дмитрия Куликова, по вине которого при ДТП погибла 31-летняя местная жительница Наталья Храмцова. Как утверждают близкие жертвы, из материалов дела исчез важный документ.
Как рассказала подруга Храмцовой Екатерина Пьянкова, накануне суда Куликов обратился к семье погибшей и предложил компенсацию — полтора миллиона рублей за моральный ущерб и еще 500 тысяч — за материальный. Изначально родственники настаивали на сумме 3,5 миллиона, но решили пойти на компромисс. После этого в ситуацию вмешался адвокат полковника. «Юрист Куликова начал торговаться и снизил суммы. Это оскорбило и обидело пострадавших. Ребенок и отец до сих пор проходят дорогостоящую реабилитацию», — цитирует Пьянкову портал «59.ру».
Со слов Пьянковой, семья Храмцовой уже отказалась от соглашения на рассмотрение дела в особом порядке — в этом случае приговор Куликову сократился бы на две трети. «Семья отказалась от выплат и написала отказ в проведении суда в особом порядке. Однако отказ потерялся, из материалов дела документ исчез», — уточнила Храмцова.
Ранее «URA.RU» сообщало, что ДТП с участием машины начальника управления спецсвязи по Пермскому краю, 37-летнего полковника Дмитрия Куликова, произошло в марте 2018 года. Куликов, управляя служебным автомобилем Hyundai Solaris, превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он протаранил автомобиль Kia Rio, в котором ехали 31-летние Наталья и Антон Храмцовы с двухлетним сыном. Женщина в тот момент находилась на пятом месяце беременности. В результате ДТП Храмцова погибла на месте, а ее муж и сын получили тяжелые травмы.
В ходе расследования также выяснилась важная деталь (не относящаяся к делу напрямую) — фактически Куликов работал в прямом подчинении у своего отца — генерала Виктора Куликова, возглавляющего управление спецсвязи в Свердловской области (которому подчиняется пермское управление). Известно, что на фоне скандала Куликов-старший рассматривал возможность ухода в отставку.