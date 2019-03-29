Медведев: США никогда не отменят санкции против России

США строят политику на антироссийских санкциях, уверен Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции в отношении России. Такое заявление он сделал в ходе эфира во «ВКонтакте».

«Вся их [США] политика была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны», — цитирует ТАСС Медведева. Он также отметил, что в истории России не было периода, когда санкций не существовало бы вообще.

Ранее американские политологи заявили, что Москва одерживает победу в санкционной войне, напоминает агентство Nation News. По мнению экспертов из США, введенные против РФ экономические санкции обернулись ростом отдельных отраслей российской экономики.